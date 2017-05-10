Детский музыкальный театр имени Наталии Сац получил оперный "Оскар"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац стал лауреатом Международной оперной премии Opera Awards. Награду вручили в Лондоне 7 мая. Приз за просветительскую деятельность на сцене театра Coliseum получил художественный руководитель театра Георгий Исаакян.

По его словам, русская опера сегодня — одна из важнейших составляющих европейской карты музыкального театра.

"Оперы Модеста Мусоргского, Петра Ильича Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича не сходят с афиш крупнейших театров континента, а российские певцы, музыканты, дирижеры и режиссеры входят в мировую элиту этого вида искусства. Наш театр является активным участником международных проектов, пропагандируя русское музыкальное и театральное наследие на европейских гастролях: только за последние несколько лет мы были в Париже и Лондоне, в Дублине и Венеции", — отметил Георгий Исаакян.

Opera Awards вручается ежегодно в 17 номинациях. В этом году лауреатами премии, учрежденной пять лет назад как аналог "Оскара" в опере, вместе с Детским музыкальным театром имени Наталии Сац стали певица Анна Нетребко и режиссер Кирилл Серебренников.