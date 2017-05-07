Концерт "Хора Турецкого" в Берлине в рамках акции "Песни Победы"

"Хор Турецкого" исполняет русские песни военных лет и немецкую музыку на центральной площади Берлина в рамках акции "Песни Победы".

"Хор Турецкого" исполняет русские песни военных лет и немецкие музыкальные произведения на центральной площади в Берлине в рамках акции "Песни Победы". Среди произведений — "Смуглянка", "Катюша", "Темная ночь".

Праздничный проект "Песни Победы" при участии знаменитых коллективов "Хор Турецкого" и SOPRANO представляют "Kartina.TV, Radio Kartina и Bilet.Kartina.TV. По словам организаторов мероприятия, это виртуальный мост между двумя столетиями, историческая ретроспектива и культурный символ победы.

Проект "Песни Победы" был создан в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализован в 2015 году в Москве на Поклонной горе.