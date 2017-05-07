В День Победы актеры и музыканты прочтут фронтовые стихи в парке Горького

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Девятого мая в Москве, в летнем кинотеатре "Пионер" в парке Горького, пройдет кино-поэтический вечер "Бессмертное слово". Актеры Константин Райкин, Анатолий Белый, Артем Быстров, Алена Бабенко, Агния Кузнецова, музыканты Алексей Кортнев и Владимир Ткаченко, а также молодой поэт Тимур Раджабов прочтут стихи и документальные истории о войне.

Также здесь будет показан поэтический фильм, созданный в рамках акции "Бессмертное слово". В его основу легли истории, рассказанные пользователями LiveJournal и посвященные тому, какой след оставила Великая Отечественная в жизни их родных. К участию в акции присоединились и известные актеры, музыканты и спортсмены: Леонид Барац, Алексей Кортнев, Максим Кучеренко, Татьяна Навка, Амаяк Акопян. Одним из организаторов вечера выступил актер Анатолий Белый и его "Кинопоэзия".

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий Авраменко Зачем Омску кинофестиваль?

Проект появился на YouTube год назад. Молодые режиссеры снимают короткометражные фильмы, в которых известные актеры — Безруков, Миронова, Смольянинов, Виторган, Шагин и другие — читают стихи отечественных классиков: Пушкина, Маяковского, Есенина, Пастернака, Цветаевой. Проект не ограничивается только интернетом.

Вечера "Кинопоэзии" прошли в Москве, Воронеже, Красноярске и Омске. После концерта в Омской филармонии, прошедшего в рамках фестиваля "Движение", Анатолий Белый пообщался с РИА Новости.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение" Актер Анатолий Белый во время вечера из цикла "Кинопоэзия" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение" Актер Анатолий Белый во время вечера из цикла "Кинопоэзия"

— Анатолий, что такое "Бессмертное слово"? Как появился этот проект?

— В этом году мы решили сделать спецпроект к 9 Мая. Мы собрали через ЖЖ семейные истории из жизни подписчиков, их бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек блогеров и подписчиков. На основе некоторых из них мы делаем поэтический фильм. Будут также живые читки этих историй и стихов.

— Один из недавних проектов "Кинопоэзии" — флэшмоб памяти Евгения Евтушенко. После его смерти в интернете вдруг стали появляться противоречивые мнения о нем как поэте, гражданине, человеке. Ваш флэшмоб — это ответ на комментарии недоброжелателей?

— Это была душевная потребность — как дань уважения и, если хотите, реабилитация этого человека, великого, большого русского поэта. За три дня все сняли, смонтировали и успели все сделать ко дню прощания с Евтушенко.

Надо очень четко разделять жизнь человека и его творчество, нельзя все смешивать. Попали бы вы в то время, и я посмотрел бы на вас: кем бы вы стали и чтобы вы делали, чтобы выжить. Каждый выбирает свою дорогу, и к этому надо относиться с пониманием — тем более если мы говорим о человеке, сделавшем такой вклад в русскую поэзию. Все, что сделал он и другие гиганты-шестидесятники — Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина, — неоценимо.

— Есть ощущение, что в 60-е была последняя на сегодня такая массовая вспышка любви к поэзии — тогда, кажется, стихи писали вообще все.

— Мощнейший всплеск интереса к поэзии наблюдается сейчас. Он начался в нулевые. Поэзия очень востребована, к ней многие тянутся. "Брусникинцы", "Гоголь-центр", театр "Практика" постоянно ставят поэтические спектакли. У нас в МХТ Марина Брусникина регулярно делает поэтические вечера. Что ни мероприятие в городе, то обязательно зовут читать стихи. Сейчас — бум поэзии.

— Поэтому в вашем проекте сейчас участвуют в основном молодые режиссеры? А как же мэтры?

— Просто молодые легки на подъем. Кинорежиссеры с именем к нам только присматриваются, и я их прекрасно понимаю. Им приходится больше думать о репутации, внимательнее смотреть, во что они ввязываются. А для молодых "Кинопоэзия" — это площадка для самореализации.

Для меня очень важна свежая кровь, чтобы не засохнуть. Я все-таки уже немного олдскульный человек. Киноязык наших фильмов должен быть современный, но не субкультурный. Читать рэп по Пушкину мы не будем точно, но использовать в визуальном ряде графику и современные технологии — почему нет?

— Вы как-то упомянули, что не всем актерам поэзия близка в принципе. Некоторые отказываются от участия в проекте именно из-за этого. Мне это странно слышать: кажется, что поэзия — это основа актерского образования и воспитания.

— Между актерским мастерством и поэзией нельзя ставить знак равенства. Актеры бывают разные, поэзию знают и чувствуют далеко не все. Если пацан с детства увлекается спортом, войнушками, стрелялками, рукопашными боями, становится актером и снимается в боевиках — то вполне допускаю, что он может не любить поэзию. У него своя тема, пацанская, мальчишеская. Каждому — свое, насильно мил не будешь.

Поэзия — совсем не универсальная для восприятия штука, особенно для современного человека. У нас нет традиции, привычки, как в XIX веке, когда музицирование и сочинение стихов были обязательной составляющей воспитания. Тогда все писали стихи в альбомы, а сейчас другое время. Поэтому и возникла "Кинопоэзия". Поэзия удаляется от нас, и мы хотим задержать этот бег.