Путин поздравил Владимира Этуша с юбилеем

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского актера театра и кино, художественного руководителя Театрального института имени Щукина, профессора Владимира Этуша с 95-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

"Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает самого искреннего уважения. Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист", — говорится в поздравительной телеграмме.

Кроме того, особо Путин отметил многолетнюю педагогическую, наставническую деятельность и уникальный личный вклад в подготовку талантливой смены.

Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В школьные годы Владимир занимался в театральном кружке. В 1940 году был зачислен вольнослушателем на первый курс Театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина.

Когда началась Великой Отечественной войны (1941-1945), он подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал в Ставрополь, где находилась школа. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1944 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался.

В 1945 году после окончания Театрального училища имени Щукина (курс Анны Орочко) Владимир Этуш был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Свой творческий путь в театре актер начал с возрастных, характерных, комедийных эпизодов. Самая заметная роль в начале творческого пути — слуга Лаунс в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Среди ранних работ Владимира Этуша — Дорогомилов в спектакле "Кирилл Извеков" по Константину Федину, полицейский Меньос в постановке "Ангела" по пьесе Георгоса Севастикоглу, маска Бригеллы в "Принцессе Турандот" Карло Гоцци.

От эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве" Жана Батиста Мольера, Отто Марвульо в комедии Эдуардо де Филиппо "Великая магия" и другие роли.

В кино его дебютом стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрителям памятны его работы в комедиях Леонида Гайдая — Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Детям запомнился сыгранный Владимиром Этушем Карабас Барабас из "Приключений Буратино" (1975).

Этуш снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил" (1977), "31 июня" (1978), "По улицам комод водили…" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Классик" (1998), "Поворот ключа" (1999) и др.

Среди его работ последних лет — роли в картинах "1-й Скорый" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).

С 1945 года Владимир Этуш занимается преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора.

В 1987-2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина, с 2003 года занимает пост его художественного руководителя.