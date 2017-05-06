Ален Делон завершит осенью карьеру фильмом о любви
ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. Французский актер Ален Делон заявил, что осенью снимется в своем последнем фильме, который расскажет об истории любви, и окончательно завершит карьеру, сообщает в субботу газета Parisien.
Легендарный киноактер, которому исполнился 81 год, не снимался в кино с 2008 года.
"Это будет мой самый последний фильм, я как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не буду сниматься в лишнем фильме", — заявил он.
По словам Делона, он хотел бы сняться вместе с актрисой Софи Марсо, но у нее будет другой проект, поэтому на съемочной площадке в последней картине его партнером станет Жюльет Бинош.
"Жюльет — прекрасная актриса, она мне очень нравится", — признался Делон, добавив, что фильм будет посвящен истории любви мужчины "его возраста и 50-летней женщины".
Режиссером фильма станет Патрис Леконт.
© Banque Populaire Images 7 (2008)В 2006 году, после шестилетнего перерыва, Ален Делон сыграл Гая Юлия Цезаря в комедии "Астерикс на Олимпийских играх". Цезаря, который не может оторваться от собственного отражения в зеркале, Делон играет с самоиронией — эта роль своеобразная пародия на самого актера. Во время своего монолога Делон также шутит, используя названия фильмов, где он играл.
В 2006 году, после шестилетнего перерыва, Ален Делон сыграл Гая Юлия Цезаря в комедии "Астерикс на Олимпийских играх". Цезаря, который не может оторваться от собственного отражения в зеркале, Делон играет с самоиронией — эта роль своеобразная пародия на самого актера. Во время своего монолога Делон также шутит, используя названия фильмов, где он играл.
© Adel Productions (1984)В 1984 году Ален Делон удивил критиков ролью алкоголика Робера Авранше в драме Бертрана Блие "Наша история". Эта роль была предельно рискованной для имиджа актера, однако он без колебаний согласился. Актерский риск Делона не был напрасным: он был удостоен премии "Сезар" ("Лучший актер").
В 1984 году Ален Делон удивил критиков ролью алкоголика Робера Авранше в драме Бертрана Блие "Наша история". Эта роль была предельно рискованной для имиджа актера, однако он без колебаний согласился. Актерский риск Делона не был напрасным: он был удостоен премии "Сезар" ("Лучший актер").
© Paris Film (1960)В детективной ленте Рене Клемана "На ярком солнце" Делон создал образ бедного авантюриста, дьявольски обаятельного, сообразительного и абсолютно аморального типа, готового на все - от подделки документов до убийства друга. Критики восторженно приняли картину. О Делоне начали говорить как о таланте, отмечая у молодого актера важное для фильма сочетание "души дьявола" и "лика ангела".
В детективной ленте Рене Клемана "На ярком солнце" Делон создал образ бедного авантюриста, дьявольски обаятельного, сообразительного и абсолютно аморального типа, готового на все - от подделки документов до убийства друга. Критики восторженно приняли картину. О Делоне начали говорить как о таланте, отмечая у молодого актера важное для фильма сочетание "души дьявола" и "лика ангела".
© SNC (1969)В 1958 году на съемках фильма "Кристина" начался роман Алена Делона с молодой австрийской киноактрисой Роми Шнайдер. 22 марта 1959 года они обручились. Европейская пресса называла их самой красивой парой, появились также сообщения о скорой свадьбе. Однако, к всеобщему удивлению, пробыв женихом и невестой шесть лет, Роми и Ален расстались. В 1968 году Делон вместе с Роми Шнайдер снялся в одной из главных ролей в криминальной драме "Бассейн".
В 1958 году на съемках фильма "Кристина" начался роман Алена Делона с молодой австрийской киноактрисой Роми Шнайдер. 22 марта 1959 года они обручились. Европейская пресса называла их самой красивой парой, появились также сообщения о скорой свадьбе. Однако, к всеобщему удивлению, пробыв женихом и невестой шесть лет, Роми и Ален расстались. В 1968 году Делон вместе с Роми Шнайдер снялся в одной из главных ролей в криминальной драме "Бассейн".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1979 году Делон дал согласие на участие в съёмках картины режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова "Тегеран-43". Актёр исполнил роль инспектора Фоша. Вышедший в 1981 году исторический детектив, рассказывающий о попытке гитлеровских агентов сорвать Тегеранскую конференцию и организовать покушение на ее участников — глав правительств СССР, США и Великобритании, был удостоен золотого приза Московского международного кинофестиваля.
В 1979 году Делон дал согласие на участие в съёмках картины режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова "Тегеран-43". Актёр исполнил роль инспектора Фоша. Вышедший в 1981 году исторический детектив, рассказывающий о попытке гитлеровских агентов сорвать Тегеранскую конференцию и организовать покушение на ее участников — глав правительств СССР, США и Великобритании, был удостоен золотого приза Московского международного кинофестиваля.
Актер пользовался большим успехом у советских женщин; его имя в массовом сознании стало нарицательным.
© AP Photo / Jean-Paul PelissierАлен Делон на кинофестивале в Каннах, май 2013 года.
Ален Делон на кинофестивале в Каннах, май 2013 года.
© AP Photo13 августа 1964 года состоялась свадьба Алена Делона и Натали Бартелеми. 1 октября 1964 года у супругов Делон родился сын — Энтони Делон. Прожив четыре года в браке, Ален и Натали развелись.
13 августа 1964 года состоялась свадьба Алена Делона и Натали Бартелеми. 1 октября 1964 года у супругов Делон родился сын — Энтони Делон. Прожив четыре года в браке, Ален и Натали развелись.
© Ágata Films S.A. (1963)В 1964 году Делон сыграл изнеженного дворянина Жюльена и его брата Гийома - французского Робина Гуда в приключенческой комедии Кристиан-Жака "Черный Тюльпан". В советском кинопрокате фильм занял 20-е место по посещаемости среди зарубежных лент. Во время повторного выпуска в советский кинопрокат в 1984 году его посмотрели 28,9 млн зрителей при тираже 820 копий. Общая аудитория за два выпуска в прокат СССР составила 76,7 млн человек.
В 1964 году Делон сыграл изнеженного дворянина Жюльена и его брата Гийома - французского Робина Гуда в приключенческой комедии Кристиан-Жака "Черный Тюльпан". В советском кинопрокате фильм занял 20-е место по посещаемости среди зарубежных лент. Во время повторного выпуска в советский кинопрокат в 1984 году его посмотрели 28,9 млн зрителей при тираже 820 копий. Общая аудитория за два выпуска в прокат СССР составила 76,7 млн человек.
© AP Photo / Jacques BrinonАлен Делон на конкурсе красоты "Мисс Франция-2011".
Ален Делон на конкурсе красоты "Мисс Франция-2011".
© ociété Générale de Cinématographie (1963)За работу в фильме 1962 года "Леопард" Делон был номинирован на "Золотой глобус" в категории "Самый многообещающий дебют среди мужчин".
За работу в фильме 1962 года "Леопард" Делон был номинирован на "Золотой глобус" в категории "Самый многообещающий дебют среди мужчин".
© AP Photo / Diether Endlicher"Всем, чего я достиг, я обязан женщинам, - признавался актер в одном из интервью. - Я слышу, как женщины жалуются, что "нет настоящих мужиков". Как жаль, что я не могу скинуть лет двадцать пять".
"Всем, чего я достиг, я обязан женщинам, - признавался актер в одном из интервью. - Я слышу, как женщины жалуются, что "нет настоящих мужиков". Как жаль, что я не могу скинуть лет двадцать пять".