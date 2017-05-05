Два российских объекта могут войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Два объекта, представленные Россией, могут уже в 2017 году войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

Летом в польском Кракове пройдет очередное заседание комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Будут рассматриваться и две новые заявки (от РФ — ред.): город-памятник Свияжск в Татарстане и совместный проект России и Монголии "Ландшафты Даурии". По ним проведена большая подготовительная работа", — сказал Кузнецов.

Он добавил, что "собственными глазами видел, какие усилия были предприняты для реставрации, благоустройства этого объекта и его включения в список всемирного наследия". "Надеемся на успешное рассмотрение этих вопросов", — заключил дипломат.

Остров-град Свияжск расположен у слияния рек Волга и Свияга в Зеленодольском районе Татарстана. Поселение было основано в мае 1551 года Иваном Грозным как форпост русских войск для взятия Казани. Сегодня Свияжск — один из популярнейших туристических объектов Татарстана. На острове сохранились 18 памятников исторического наследия федерального и республиканского значения XVI-XIX веков. Особую ценность представляют уникальная деревянная Троицкая церковь, построенная в 1551 году за один день, комплекс зданий Успенского Богородицкого мужского монастыря с уникальными фресками и Иоанно-Предтеченский женский монастырь.

Российско-монгольская номинация "Ландшафты Даурии" была подготовлена в 2011–2013 годах. В состав предлагаемого участка всемирного природного наследия включены строго охраняемая природная территория "Монгол Дагуур" (Монголия), заповедник "Даурский" и заказник "Долина дзерена" (Россия). Все эти территории входят в состав международного российско-монгольско-китайского заповедника "Даурия", образованного в 1994 году. Общая площадь участка наследия составила более 859 тысяч гектаров, в том числе 279 тысяч гектаров в России.

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