"В пошлости меня обвиняют впервые": Алексей Учитель ответил на критику РПЦ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель ответил на заявление главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), который в эфире телеканала "Россия-24" назвал фильм о взаимоотношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской "апофеозом пошлости". По словам Учителя, Иларион "был первым человеком, кому не понравилась "Матильда", но точно не первым, кому за десятилетия работы не нравится его кино.

"Зритель разный, — прокомментировал Алексей Учитель в заявлении, распространенном пресс-службой "Матильды". — Зрительский взгляд у всех разный. У всех разные вкусы и пристрастия. Мне, как и любому режиссеру, приходится мириться с тем, что среди моих зрителей есть люди со вкусами Поклонской, Милонова и митрополита Илариона. Кино, как и любое массовое искусство, объединяет всех. Это хорошо. Плохо, когда чье-то особое мнение может помешать увидеть кино всем остальным. Митрополит обвинил меня в пошлости. Честно говоря, вот в пошлости меня обвиняют впервые. Но и эта точка зрения имеет право на существование".

Как рассказал Алексей Учитель, он показал предварительный монтаж Матильды митрополиту Илариону, потому что "уважал и продолжает уважать" Владыку, прислушиваясь к его мнению: "Мое хорошее отношение к нему сформировалось в результате нескольких наших встреч и бесед, во время которых митрополит Иларион открылся как яркий, эрудированный собеседник. Я благодарен Владыке Илариону за честность, прямоту и то время, которое он нашел для нашего кино".

Алексей Учитель также добавил, что цензура не имеет права на существование, как и "угрозы массовыми бунтами, волнениями, стычками, которыми грозил фильму митрополит Иларион": "Надеюсь, что Владыка, как умный человек, это понимает".

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