В Киеве испортили установленную надпись "Евровидение"

Арка Дружбы народов в Киеве, раскрашенная в цвета радуги к международному песенному конкурсу Евровидение-2017. Архивное фото

Арка Дружбы народов в Киеве, раскрашенная в цвета радуги к международному песенному конкурсу Евровидение-2017. Архивное фото

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Неизвестные испортили надпись "Eurovision" ("Евровидение"), установленную на Броварском проспекте возле Международного выставочного центра в Киеве, на территории которого состоится конкурс, сообщает в среду украинское издание "Сегодня".

Издание опубликовало фото, на котором надпись "Eurovision" уже без последней буквы "n".

"Интересно, сколько букв доживет? И недели не прошло, а буковки уже нет", — цитирует издание автора фото Ирину Литвинову.

Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение" состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примет участие 42 страны.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила, что почти 400 участников и членов команд песенного конкурса "Евровидение-2017" уже прибыли в страну.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.