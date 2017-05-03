В Киеве испортили установленную надпись "Евровидение"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Неизвестные испортили надпись "Eurovision" ("Евровидение"), установленную на Броварском проспекте возле Международного выставочного центра в Киеве, на территории которого состоится конкурс, сообщает в среду украинское издание "Сегодня".
"Интересно, сколько букв доживет? И недели не прошло, а буковки уже нет", — цитирует издание автора фото Ирину Литвинову.
Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение" состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примет участие 42 страны.
Накануне Госпогранслужба Украины сообщила, что почти 400 участников и членов команд песенного конкурса "Евровидение-2017" уже прибыли в страну.
Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.