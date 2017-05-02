Инна Чурикова чувствует себя хорошо и будет играть в спектакле "Аудиенция"

Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция

Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова сейчас чувствует себя хорошо и отдыхает перед новым спектаклем, намеченным на 17 мая, рассказал РИА Новости супруг актрисы, известный режиссер кино и театра, постановщик спектакля "Аудиенция" Глеб Панфилов.

"После двухмесячного марафона подготовки, репетиций, и премьеры, которая состоялась 25 апреля, Инна Михайловна почувствовала недомогание. Но сейчас она уже чувствует себя хорошо и просто отдыхает на даче, готовясь к следующему спектаклю "Аудиенция", который состоится 17 мая", — сказал Панфилов.

Питер Морган — большой знаток традиций королевского дома и автор сценария фильма "Королева", написал пьесу "Аудиенция" в 2013 году. Премьера ее состоялась в Лондоне в театре "Гилгуд". Главную роль сыграла Хелен Миррен, за что была удостоена премии Лоуренса Оливье. В пьесе описаны встречи Елизаветы II со своими премьер-министрами.

Британский драматург дал согласие на постановку в русском театре только поле того, как побывал в Москве, где увидел Чурикову в спектаклях "Ленкома" и был восхищен ее игрой. В русском варианте пьесы сделан акцент на событиях, связанных с Россией.