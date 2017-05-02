Фронтмен группы Kiss вышел на сцену с гитарой в цвета российского флага

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Фронтмен группы Kiss Пол Стэнли вышел на сцену в Москве с гитарой, окрашенной в цвета российского триколора.
Ready to rock #Moscow Monday night! #KISSWORLD2017 https://t.co/HvmVUf65Jq pic.twitter.com/fDNdKqg4EF— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 29 апреля 2017 г.
Накануне музыканты выступили в спортивном комплексе "Олимпийский", порадовав фанатов классическими хитами. Именно в российской столице группа начала тур по Европе, далее они отправятся в скандинавские страны.
В последний раз легендарные рокеры приезжали в Москву десять лет назад.
Группа Kiss была создана в Нью-Йорке в январе 1973 года и с тех пор выпустила более 40 золотых и платиновых альбомов и более 100 миллионов проданных записей.