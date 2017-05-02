Фронтмен группы Kiss вышел на сцену с гитарой в цвета российского флага

Музыкант группы Kiss Пол Стэнли выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве

Музыкант группы Kiss Пол Стэнли выступает на концерте в СК Олимпийский в Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Фронтмен группы Kiss Пол Стэнли вышел на сцену в Москве с гитарой, окрашенной в цвета российского триколора.

Накануне музыканты выступили в спортивном комплексе "Олимпийский", порадовав фанатов классическими хитами. Именно в российской столице группа начала тур по Европе, далее они отправятся в скандинавские страны.

В последний раз легендарные рокеры приезжали в Москву десять лет назад.

Группа Kiss была создана в Нью-Йорке в январе 1973 года и с тех пор выпустила более 40 золотых и платиновых альбомов и более 100 миллионов проданных записей.