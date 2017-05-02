В Голливуде сценаристы отменили забастовку, заключив сделку со студиями

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Гильдия сценаристов Америки достигла предварительного соглашения с союзом продюсеров кино и телевидения, что позволило в последний момент избежать масштабной забастовки, которая повлекла бы за собой задержки в выходе популярных американских телевизионных шоу, сообщает издание USA Today.

Переговоры между сценаристами и продюсерами об условиях нового контракта продолжались последние несколько недель. Однако достичь договоренности не удавалось вплоть до вторника, когда истек срок действия старого контракта. Достигнутое предварительное соглашение регулирует условия нового контракта о сотрудничестве на три года. Другие подробности сделки не сообщаются, однако известно, что круг обсуждаемых вопросов включал в себя материальные компенсации сценаристам и медицинскую страховку.

По данным издания, при отсутствии соглашения сценаристы грозились объявить масштабную забастовку, которая бы в первую очередь отразилась на американских ночных телешоу, таких как шоу Джимми Фэллона и Джимми Киммела, монологи и скетчи для которых часто пишутся в привязке к дневным новостям. Следующей жертвой забастовки могла стать популярная американская передача Saturday Night Live и топовый сериал телеканала AMC "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead).

При этом издание отмечает, что последствия забастовка не затронули бы уже полностью продюсированные шоу, такие как ожидаемое продолжение культового сериала "Твин Пикс" (Twin Peaks), премьера которого назначена на 21 мая, и новый сезон сериала "Игра Престолов" (Game of Thrones), выход которого планируется летом.

Предыдущая забастовка гильдии сценаристов Америки произошла в 2008 и немедленно вызвала задержки в показах вечерних ток-шоу. Постепенно урон распространился на телешоу и кинофильмы производства Голливуда и обошелся экономике Калифорнии в два миллиарда долларов.