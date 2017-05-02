В Голливуде сценаристы отменили забастовку, заключив сделку со студиями

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Гильдия сценаристов Америки достигла предварительного соглашения с союзом продюсеров кино и телевидения, что позволило в последний момент избежать масштабной забастовки, которая повлекла бы за собой задержки в выходе популярных американских телевизионных шоу, сообщает издание USA Today.
По данным издания, при отсутствии соглашения сценаристы грозились объявить масштабную забастовку, которая бы в первую очередь отразилась на американских ночных телешоу, таких как шоу Джимми Фэллона и Джимми Киммела, монологи и скетчи для которых часто пишутся в привязке к дневным новостям. Следующей жертвой забастовки могла стать популярная американская передача Saturday Night Live и топовый сериал телеканала AMC "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead).
Предыдущая забастовка гильдии сценаристов Америки произошла в 2008 и немедленно вызвала задержки в показах вечерних ток-шоу. Постепенно урон распространился на телешоу и кинофильмы производства Голливуда и обошелся экономике Калифорнии в два миллиарда долларов.