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Культура

Изобретатель советского рэпа: наш "Винни-Пух" глазами иностранцев

09:0001.05.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из мультфильма Винни-Пух и день забот, 1971 годКадр из мультфильма Винни-Пух и день забот, 1971 год
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Сто лет назад, 17 мая 1917 года (по новому стилю) родился Федор Хитрук — знаменитый аниматор и режиссер, подаривший всему миру нашего советского Винни-Пуха.

Кадр из мультфильма Винни Пух и день забот
© РИА Новости
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Главному медведю мировой литературы исполняется 90

Три мультфильма по мотивам сказок Алана Милна с Евгением Леоновым, озвучившим медвежонка, были поставлены на "Союзмультфильме" на рубеже 60-70-х и принципиально отличались от диснеевской экранизации. В них не было Кристофера Робина, Тигры и Кенгуру, зато появились Сова и Кролик. Герои не носили одежду (за исключением Пятачка и Кролика), немного изменился сюжет.

Плоское действие разворачивалось на рисованном "детском" фоне с березками и елочками — мультфильм выглядел достаточно авангардно. Именно с 60-х и во многом под влиянием Хитрука советская мультипликация становилась все более оригинальной, сюрреалистичной, уходила от международных стандартов, заданных в первую очередь Уолтом Диснеем.

© РИА Новости . Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкКадр из мультфильма Федора Хитрука и Марии Мотрук "Дарю тебе звезду"
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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Кадр из мультфильма Федора Хитрука и Марии Мотрук "Дарю тебе звезду"

Отечественный Винни-Пух оказался не так прост: даже с опилками в голове он умудрялся задавать философские вопросы, а его невероятное обаяние признали зрители во всем мире, в том числе в Великобритании и США. Говорят, автор диснеевского "Винни-Пуха" Вольфганг Райтерман как-то признался Хитруку: "Я ни слова не понимаю по-русски, но ваш мультфильм мне понравился больше, чем собственный!"

На Западе "Винни-Пуха" Хитрука знают и обожают. В 2007-м году специализирующийся на анимации профессиональный американский сайт Cartoon Brew опубликовал посвященную "русскому Пуху" статью, автор которой восхищался юмором мультфильма, оригинальностью, индивидуальностью и глубиной его персонажей — мастерством, утраченным современными авторами.

© РИА Новости . Василий МалышевПерейти в фотобанкМультипликатор, режиссер, сценарист, главный художник студии "Союзмультфильм" Федор Хитрук
© РИА Новости . Василий Малышев
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Мультипликатор, режиссер, сценарист, главный художник студии "Союзмультфильм" Федор Хитрук

"Чтобы создать хорошую персонажную анимацию, нужно верить, сопереживать, по-настоящему чувствовать своих героев — как Хитрук и его соратники", — пишет эксперт и большой поклонник анимации, писатель Амид Амиди и подтверждает, что Райтерман был прав: этот Винни — лучше.

Пользователи в комментариях соглашаются: "Это самое крутое, что я видел. Потрясающее мастерство рассказа!", "Я периодически принимался хохотать, забыв, что не понимаю языка", "В первых 30 секундах мультфильма больше правды, чем во всем, что создал Дисней на эту тему", "Хитрук действительно великий режиссер. К сожалению, мы еще очень мало знаем о других советских режиссерах анимации, включая Назарова и Норштейна".

Опубликованный на YouTube в 2008-м году с английскими субтитрами, советский "Винни-Пух" собрал больше трех миллионов просмотров и тысячу англоязычных комментариев, почти исключительно позитивных. Многие пишут, что версия Хитрука ближе к оригиналу Милна, чем диснеевская.

Английский писатель Алан Милн. Архив
© Фото : Общественное достояние
Биография Алана Милна

"Вот это здорово! Пятачок обаятелен, а этот Винни намного интереснее своего американского двойника" —  так выглядит типичный комментарий к видео. Работа Евгения Леонова также впечатлила многих, хотя выбор такого хриплого, "непричесанного" голоса и удивил международную аудиторию. "Мне 21 и ЧТО ЭТО ЗА ГОЛОС! Я хихикал, как маленькая девочка. Потрясающе!"

© РИА Новости . Павел БалабановПерейти в фотобанкКадр из мультипликационного фильма "Виннни-Пух"
© РИА Новости . Павел Балабанов
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Кадр из мультипликационного фильма "Виннни-Пух"

То, как пристально Винни-Пух смотрит в камеру и с какой серьезностью спрашивает, зачем существуют мед и пчелы, произвело эффект на зрителей: "Бедный мишка испытал экзистенциальный кризис".

"Немного странная" стилистика мультфильма кого-то озадачила, но большинству пришлась по душе и показалась "уютной". В конце концов, вся советская анимация немного безумна и больше напоминает искусство, чем коммерческий продукт, говорят участники обсуждения, также вспоминая Норштейна и "Ежика в тумане".

Мем танцующий Винни-Пух
Танцующий Винни-Пух покорил соцсети

В комментариях на YouTube Винни-Пух был провозглашен родоначальником советского рэпа и родственником эвоков — мохнатых персонажей из "Звездных войн". Пятачок назван русским Пикачу. И только одна связанная с ним вещь по-настоящему смутила многих: откуда у Пятачка взялось дома ружье? У Милна из ружья стрелял Кристофер Робин.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из мультфильма "Винни-Пух и день забот", 1972 год
© РИА Новости
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Кадр из мультфильма "Винни-Пух и день забот", 1972 год

В 2011-м швейцарский аниматор Освальд Итен опубликовал свой сравнительный анализ персонажей "Винни-Пуха" у Райтермана и Хитрука. "Эксцентричный русский Пух — значительно более интересный персонаж, просто потому, что он не всегда счастлив", — пишет Итен. Автор сравнивает лаконичную выразительность Хитрука с мастерством Бастера Китона и Аки Каурисмяки.

В 2013-м популярный американский развлекательный сайт BuzzFeed опубликовал "15 причин, почему российская адаптация "Винни-Пуха" явно лучше американской". По сравнению со своим желтым собратом Винни-Пух Хитрука очень мил и больше похож на настоящего живого медведя, сообразителен, честен, разборчив в друзьях, более состоятелен как поэт и глубже как персонаж. "Словом, он идеален, и надо быть дураком, чтобы не любить его", — заключает автор.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из мультфильма "Винни Пух и день забот". 1972 год
© РИА Новости
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Кадр из мультфильма "Винни Пух и день забот". 1972 год

Год спустя мультфильм посмотрели пользователи другого популярного американского сайта Reddit, который входит в двадцатку самых посещаемых в мире. И снова — почти тысяча комментариев, "медведь с экзистенциальным кризисом" вызывает восторг: "философ-любитель", "он как будто в депрессии и сомневается в своей роли медведя", "глубина этого мультфильма поразила меня", "он разбивает стереотипы о советских реалиях: этот мультфильм умнее, чем его американский аналог", "наконец-то они подобрали правильный цвет медведю".

Кадр из мультфильма Медвежонок Винни и его друзья
© Фото : Walt Disney
В вышедшей в Британии книге о Винни-Пухе появился новый персонаж

Некоторые комментаторы тут же отправились на Ebay, чтобы заказать себе плюшевого Винни-Пуха в том виде, каким его создал Хитрук. Белорусские продавцы игрушки в тот день, вероятно, удивились неожиданному спросу на их товар из-за рубежа.

"Не думаю, что советский Винни лучше или хуже американского, даже несмотря на то, что к славе "Оскара" прикоснулся лишь американский", — примирительно отмечает берлинец Thomas на сайте imdb.com. "Они абсолютно разные, хотя сравнивать их — большое удовольствие. Рекомендую к просмотру," — пишет один из пользователей сайта о кино.

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