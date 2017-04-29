Якутский фильм «Костер на ветру» стал триумфатором фестиваля «Движение»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Павел Гайков. Якутский фильм "Костер на ветру" получил три приза на пятом ежегодном национальном кинофестивале дебютов "Движение", который завершился в Омске 29 апреля. Награду за лучшую режиссуру получил Дмитрий Давыдов, лучшим исполнителем мужской роли назван Алексей Устинов. Также автору "Костра на ветру" был вручен специальный приз губернатора Омской области.
"Костер на ветру" — драма о двух стариках из якутского села, трагически потерявших своих сыновей. В то время, как один из них находит в себе силы и возможность жить дальше, другой горит только одним желанием — отомстить. Примечательно, что режиссер фильма Дмитрий Давыдов — самоучка из провинции: он никогда не получал кинообразования, не был причастен к киноиндустрии и почти всю свою жизнь проработал в родном якутском селе Амга учителем начальных классов, а сейчас руководит средней школой в селе Чапчылган.
"Это на самом деле работа немалого масштаба и немалой глубины, — прокомментировал в интервью РИА-Новости решение жюри его председатель, режиссер Алексей Попогребский. — Мы не давали Дмитрию "фору" из-за того, что он — самоучка, хотя лично я рад, что в нашем полку режиссеров-самоучек прибыло. Такой замечательный режиссер должен дальше снимать, и пусть наши призы ему помогут".
Ранее "Костер на ветру" был отмечен на международных фестивалях: стал участником самого представительного кинофестиваля азиатского региона, который проходит в корейском Пусане, а также победителем канадского фестиваля "ImagineNATIVE", посвященного проблемам коренных народов мира. Картина была снята всего за две недели и за 1 млн рублей, а все роли в ней исполнили актеры-любители — жители соседних якутских сёл.
"Алексей Устинов, сыгравший главную роль — инвалид. Он попал в аварию и уже лет двадцать сидит дома, без работы — рассказал в интервью РИА-Новости режиссер Дмитрий Давыдов. — Он сам сказал мне, что ему скучно, и что он хочет, чтобы в его жизни произошло хоть что-то интересное. Он никогда не играл на сцене, и выглядит в жизни так же, как и в фильме — с такой же бородой, так же заикается. Но по нему сразу видно, что он — хороший человек, проживший честную жизнь. Именно такой герой мне и нужен был. Сниматься ему было тяжело — сказывался возраст, да и съемки были непростые. Мы начинали в семь утра и заканчивали в два ночи. Часть сцен мы снимали в открытом поле при —25 градусов, и приходилось часто делать паузы, чтобы дать возможность отдохнуть актерам".
Гран-при, главный приз фестиваля "Движение", достался другому фильму — драме "Нашла коса на камень" режиссера Ани Крайс, которая в настоящий момент живет в Германии. "Нашла коса на камень" — ее дипломный проект в Кельнской академии медиаискусств. Фильм описывает реалии российской провинции конца 90-х. Главный герой возвращается домой с Чеченской войны, где погиб его младший брат, и сталкивается с семейными проблемами, произволом бандитов и милиции. "Эта картина никого не оставила равнодушным, удивила, испугала и в чем-то вдохновила всех членов жюри", — заявил Алексей Попогребский, вручая приз.
"В дебютных фильмах мы в первую очередь ценим энергию и темперамент, которые с возрастом и профессионализмом зачастую угасают, — рассказал РИА-Новости после церемонии Алексей Попогребский. — Понятно, что дебютный фильм не может быть совершенным — он и не должен им быть. Но в нем должно быть горение, и в фильме "Нашла коса на камень" оно есть. Каждого из нас этот фильм обжег. При этом, вся программа "Движения" была очень высокого уровня. Я слышал много хороших слов об этом фестивале, и вот теперь лично удостоверился, впервые побывав здесь. Здесь не было фильмов, после которых возникает желание подойти к отборщикам и внимательно поглядеть им в глаза с вопросом, как эти работы здесь оказались?!".
Приз за лучшую женскую роль был вручен Нелли Поповой, снявшейся в драме "Гупешка" по пьесе Василия Сигарева. Лучшим оператором была названа Любовь Морозова, снявшая фильм "Амун" продюсера Алексея Учителя. Приз за лучший сценарий был присужден фильму "Язычники" и драматургу Анне Яблонской, трагически погибшей в теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году.
Лучшим документальным фильмом был назван "Про рок" выпускника ВГИКа Евгения Григорьева. Эта картина рассказывает об участниках трех молодых екатеринбургских рок-групп, которые проходят свой сложный путь к популярности. В кадре можно увидеть таких легенд уральского рока как Владимир Шахрин (группа "Чайф"), Александр Пантыкин ("Урфин Джюс"), Андрей Котов "(Агата Кристи") и Сергей Бобунец ("Смысловые галлюцинации"). В конкурсе короткого метра победителем стал фильм "Ёф" еще одного выпускника ВГИКа Николая Сидорова-Французова. Приз зрительских симпатий достался ленте "Три дня до весны" (реж. Александр Касаткин), действие которого разворачивается в блокадном Ленинграде.
Почетный приз за достижения в профессии получил продюсер Роман Борисевич ("Коктебель", "Простые вещи", "Жить"). "И почему мы не сделали этого раньше?— спросил во время награждения программный директор фестиваля "Движение" Стас Тыркин. — Роман Борисевич — продюсер фильмов Алексея Попогребского, Бориса Хлебникова, Николая Хомерики, Михаила Местецкого и многих других. Легче перечислить главных режиссеров новейшего российского кино, с кем этот продюсер не работал".
Церемонию открытия, которая проходила в Омском театре драмы, открыл режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Ее участниками стали президент фестиваля Артем Михалков, актрисы Анна Михалкова и Ольга Сутулова, актер Сергей Пускепалис, режиссеры Алексей Попогребский, Алексей Федорченко, Владимир Котт, Роман Прыгунов, оператор Алишер Хамидходжаев, а также депутат Госдумы Андрей Голушко, заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов и другие.
Согласно статистке, озвученной со сцены организаторами фестиваля, в рамках пятого "Движения" прошло 35 кинопоказов, которые посетили порядка 6700 зрителей. Закрыла фестиваль российская премьера исторического сериала "Гоголь" с участием Александра Петрова ("Притяжение") и Олега Меньшикова.