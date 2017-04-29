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Культура

Якутский фильм «Костер на ветру» стал триумфатором фестиваля «Движение»

21:3129.04.2017
(обновлено: 21:36 29.04.2017)
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© Пресс-служба фестиваля "Движение" / Максим ЛиЦеремония закрытия фестиваля ДвижениеЦеремония закрытия фестиваля Движение
© Пресс-служба фестиваля "Движение" / Максим Ли

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Павел Гайков. Якутский фильм "Костер на ветру" получил три приза на пятом ежегодном национальном кинофестивале дебютов "Движение", который завершился в Омске 29 апреля. Награду за лучшую режиссуру получил Дмитрий Давыдов, лучшим исполнителем мужской роли назван Алексей Устинов. Также автору "Костра на ветру" был вручен специальный приз губернатора Омской области.

© Пресс-служба фестиваля "Движение"Кадр из фильма "Костер на ветру"
© Пресс-служба фестиваля "Движение"
Кадр из фильма "Костер на ветру"

"Костер на ветру" — драма о двух стариках из якутского села, трагически потерявших своих сыновей. В то время, как один из них находит в себе силы и возможность жить дальше, другой горит только одним желанием — отомстить. Примечательно, что режиссер фильма Дмитрий Давыдов — самоучка из провинции: он никогда не получал кинообразования, не был причастен к киноиндустрии и почти всю свою жизнь проработал в родном якутском селе Амга учителем начальных классов, а сейчас руководит средней школой в селе Чапчылган.

"Это на самом деле работа немалого масштаба и немалой глубины, — прокомментировал в интервью РИА-Новости решение жюри его председатель, режиссер Алексей Попогребский. — Мы не давали Дмитрию "фору" из-за того, что он — самоучка, хотя лично я рад, что в нашем полку режиссеров-самоучек прибыло. Такой замечательный режиссер должен дальше снимать, и пусть наши призы ему помогут".

Кадр из фильма &quot;Костер на ветру&quot;

Ранее "Костер на ветру" был отмечен на международных фестивалях: стал участником самого представительного кинофестиваля азиатского региона, который проходит в корейском Пусане, а также победителем канадского фестиваля "ImagineNATIVE", посвященного проблемам коренных народов мира. Картина была снята всего за две недели и за 1 млн рублей, а все роли в ней исполнили актеры-любители — жители соседних якутских сёл.

 

"Алексей Устинов, сыгравший главную роль — инвалид. Он попал в аварию и уже лет двадцать сидит дома, без работы — рассказал в интервью РИА-Новости режиссер Дмитрий Давыдов. — Он сам сказал мне, что ему скучно, и что он хочет, чтобы в его жизни произошло хоть что-то интересное. Он никогда не играл на сцене, и выглядит в жизни так же, как и в фильме — с такой же бородой, так же заикается. Но по нему сразу видно, что он — хороший человек, проживший честную жизнь. Именно такой герой мне и нужен был. Сниматься ему было тяжело — сказывался возраст, да и съемки были непростые. Мы начинали в семь утра и заканчивали в два ночи. Часть сцен мы снимали в открытом поле при —25 градусов, и приходилось часто делать паузы, чтобы дать возможность отдохнуть актерам".

© Пресс-служба фестиваля "Движение"Кадр из фильма "Нашла коса на камень"
© Пресс-служба фестиваля "Движение"
Кадр из фильма "Нашла коса на камень"

Гран-при, главный приз фестиваля "Движение", достался другому фильму — драме "Нашла коса на камень" режиссера Ани Крайс, которая в настоящий момент живет в Германии. "Нашла коса на камень" — ее дипломный проект в Кельнской академии медиаискусств. Фильм описывает реалии российской провинции конца 90-х. Главный герой возвращается домой с Чеченской войны, где погиб его младший брат, и сталкивается с семейными проблемами, произволом бандитов и милиции. "Эта картина никого не оставила равнодушным, удивила, испугала и в чем-то вдохновила всех членов жюри", — заявил Алексей Попогребский, вручая приз.

"В дебютных фильмах мы в первую очередь ценим энергию и темперамент, которые с возрастом и профессионализмом зачастую угасают, — рассказал РИА-Новости после церемонии Алексей Попогребский. — Понятно, что дебютный фильм не может быть совершенным — он и не должен им быть. Но в нем должно быть горение, и в фильме "Нашла коса на камень" оно есть. Каждого из нас этот фильм обжег. При этом, вся программа "Движения" была очень высокого уровня. Я слышал много хороших слов об этом фестивале, и вот теперь лично удостоверился, впервые побывав здесь. Здесь не было фильмов, после которых возникает желание подойти к отборщикам и внимательно поглядеть им в глаза с вопросом, как эти работы здесь оказались?!".

© Пресс-служба фестиваля "Движение"Кадр из фильма "Нашла коса на камень"
© Пресс-служба фестиваля "Движение"
Кадр из фильма "Нашла коса на камень"

Приз за лучшую женскую роль был вручен Нелли Поповой, снявшейся в драме "Гупешка" по пьесе Василия Сигарева. Лучшим оператором была названа Любовь Морозова, снявшая фильм "Амун" продюсера Алексея Учителя. Приз за лучший сценарий был присужден фильму "Язычники" и драматургу Анне Яблонской, трагически погибшей в теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году.
Лучшим документальным фильмом был назван "Про рок" выпускника ВГИКа Евгения Григорьева. Эта картина рассказывает об участниках трех молодых екатеринбургских рок-групп, которые проходят свой сложный путь к популярности. В кадре можно увидеть таких легенд уральского рока как Владимир Шахрин (группа "Чайф"), Александр Пантыкин ("Урфин Джюс"), Андрей Котов "(Агата Кристи") и Сергей Бобунец ("Смысловые галлюцинации"). В конкурсе короткого метра победителем стал фильм "Ёф" еще одного выпускника ВГИКа Николая Сидорова-Французова. Приз зрительских симпатий достался ленте "Три дня до весны" (реж. Александр Касаткин), действие которого разворачивается в блокадном Ленинграде.

Почетный приз за достижения в профессии получил продюсер Роман Борисевич ("Коктебель", "Простые вещи", "Жить"). "И почему мы не сделали этого раньше?— спросил во время награждения программный директор фестиваля "Движение" Стас Тыркин. — Роман Борисевич — продюсер фильмов Алексея Попогребского, Бориса Хлебникова, Николая Хомерики, Михаила Местецкого и многих других. Легче перечислить главных режиссеров новейшего российского кино, с кем этот продюсер не работал".

© Пресс-служба фестиваля "Движение" / Максим ЛиРежиссер Никита Михалков на церемонии закрытия фестиваля "Движение"
© Пресс-служба фестиваля "Движение" / Максим Ли
Режиссер Никита Михалков на церемонии закрытия фестиваля "Движение"

Церемонию открытия, которая проходила в Омском театре драмы, открыл режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Ее участниками стали президент фестиваля Артем Михалков, актрисы Анна Михалкова и Ольга Сутулова, актер Сергей Пускепалис, режиссеры Алексей Попогребский, Алексей Федорченко, Владимир Котт, Роман Прыгунов, оператор Алишер Хамидходжаев, а также депутат Госдумы Андрей Голушко, заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов и другие.

Согласно статистке, озвученной со сцены организаторами фестиваля, в рамках пятого "Движения" прошло 35 кинопоказов, которые посетили порядка 6700 зрителей. Закрыла фестиваль российская премьера исторического сериала "Гоголь" с участием Александра Петрова ("Притяжение") и Олега Меньшикова.

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