Опасная профессия – музыкант: травмы, полученные на концертах

На днях известный российский музыкант, горячо любимый публикой Александр Розенбаум на концерте в Саратове неудачно спрыгнул к зрителям со сцены, сломав три ребра.

Тем не менее, народный артист концерт доиграл, продемонстрировав недюжинную силу воли.

РИА Новости предлагает вам вспомнить другие случаи, когда музыканты получали травмы во время концертов. Кто-то из них доигрывал до конца, а кто-то был это сделать, увы, не в состоянии. За самые впечатляющие, на ваш взгляд, эпизоды вы можете проголосовать.

