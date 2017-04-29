Центр Рерихов выселяется из усадьбы Лопухиных для ее сохранения

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Выселение Международного центра Рерихов из усадьбы в центре Москвы направлено на обеспечение ее сохранности, сообщается на официальном сайте Минкультуры РФ.
В Минкультуры РФ также рассказали, что Росимущество как собственник проводило проверки, в ходе которых были обнаружены многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов: "предоставление помещений третьим лицам, реконструкция строения без разрешительной документации, самовольная постройка объекта капитального строительства".
"Таким образом, все вышеперечисленные факты стали причиной, по которой Государственным музеем Востока были предприняты меры по обеспечению сохранности усадьбы Лопухиных", — отметили в Минкультуры РФ.