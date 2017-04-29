Центр Рерихов выселяется из усадьбы Лопухиных для ее сохранения

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Выселение Международного центра Рерихов из усадьбы в центре Москвы направлено на обеспечение ее сохранности, сообщается на официальном сайте Минкультуры РФ.

Как сообщили в министерстве, усадьба Лопухиных еще осенью 2015 года перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока, а законность таких действий Росимущества подтверждена решениями судов.

В Минкультуры РФ также рассказали, что Росимущество как собственник проводило проверки, в ходе которых были обнаружены многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов: "предоставление помещений третьим лицам, реконструкция строения без разрешительной документации, самовольная постройка объекта капитального строительства".

Отмечается, что договоры безвозмездного пользования с центром Рерихов были расторгнуты в судебном порядке, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия. Это подтверждается решениями Арбитражного суда, решениями судов общей юрисдикции, а также результатами проверок Мосгорнаследия, осуществляющего надзор за соблюдением законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.

"Таким образом, все вышеперечисленные факты стали причиной, по которой Государственным музеем Востока были предприняты меры по обеспечению сохранности усадьбы Лопухиных", — отметили в Минкультуры РФ.