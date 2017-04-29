Коварство и любовь: драматичные судьбы великих русских балерин

МОСКВА, 29 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Международный день танца отмечают 29 апреля по всему миру, но эталоном классического танца по-прежнему остается русский балет. Благодаря волонтерскому проекту по оцифровке архивов театра "Открой историю Большого", запущенному в октябре 2016 года, у поклонников этого искусства появилась возможность увидеть уникальные архивные кадры с выступлений лучших танцовщиков страны. Истории пяти балерин, перевернувших современный танец, — в фотографиях Большого.

Анна Павлова

© Фото : предоставлено Большим театром Анна Павлова © Фото : предоставлено Большим театром Анна Павлова

Миниатюрная, хрупкая, бесстрашная — великая прима-балерина Мариинского театра Анна Павлова вошла в историю танца как первооткрывательница и реформатор. Будущая мировая звезда родилась в Санкт-Петербурге в 1881 году. Стать балериной Анна решила в восемь лет, когда впервые попала на "Спящую красавицу". В 10 лет девочку взяли в Императорское театральное училище, откуда она была принята в труппу Мариинки.

Юной танцовщице сразу стали давать ответственные партии, уже в 1906 году она стала ведущей балериной театра. Огромное влияние на ее карьеру оказало сотрудничество с Михаилом Фокиным.

Балетмейстер учился на курс старше Павловой, и в одной из своих первых постановок "Виноградная лоза" сам танцевал па-де-де с Анной. Впоследствии он начал ставить номера специально для нее. В балете "Эвника" это был "Танец семи покрывал", в "Египетских ночах" — "Танец со змеей", который Павлова исполнила, держа в руках живое пресмыкающееся.

Новый век требовал от русского балета обновления. Реформаторский настрой Фокина как нельзя лучше подходил смелому характеру Павловой. Она с готовностью откликнулась на его призыв отказаться от готовых движений и комбинаций и импровизировать на сцене. Вершиной их совместного творчества стала миниатюра "Умирающий лебедь". Постановка произвела фурор и на долгие годы стала символом русского балета. Повторить великолепный танец Павловой пытались лучшие танцовщицы мира, но удалось это лишь другой великой соотечественнице — Майе Плисецкой.

Галина Уланова

© Фото : предоставлено Большим театром Галина Уланова. 1958. Красный цветок © Фото : предоставлено Большим театром Галина Уланова. 1958. Красный цветок

Обладательница премии Анны Павловой и огромного числа международных наград — прима Мариинки и Большого Галина Уланова родилась в балетной семье, но мечтала о море, любила ходить в матроске, плавать и ходить с отцом на рыбалку. Тем не менее девочку отдали в хореографическое училище, где ее педагогом сначала была собственная мать Мария Романова, а затем основоположница русской балетной школы Агриппина Ваганова.

В 19 лет Уланова она уже танцевала Одетту-Одиллию в "Лебедином озере". С 1930 года Галину поставили в пару с выдающимся танцовщиком Константином Сергеевым. Почти десять лет их дуэт, со временем переросший в глубокое чувство, был образцом, на который равнялись балетные артисты обеих столиц, но распался с переходом Улановой в Большой театр. Вершиной сольного творчества Улановой считается партия Жизели. По воспоминаниям современников, сцена сумасшествия в исполнении Улановой заставляла плакать даже мужчин.

Миру трагедийный талант Улановой раскрылся на лондонских гастролях Большого театра в 1956 году. Британская столица рукоплескала ее Жизели и Джульетте, западные критики называли Уланову величайшей танцовщицей со времен Павловой.

Балет был ее жизнью. Несмотря на три брака, Уланова не имела детей и отдавала всю себя ученикам. До конца жизни балерина начинала утро с занятий и даже в преклонном возрасте весила 49 килограммов.

Ольга Лепешинская

© Фото : предоставлено Большим театром Балерина Ольга Лепешинская © Фото : предоставлено Большим театром Балерина Ольга Лепешинская

"Попрыгунья-стрекоза", самая титулованная балерина Советского Союза, любимица публики и Сталина. Ольга Лепешинская родилась в семье инженеров, и родители надеялись, что девочка пойдет по их стопам, но страсть к танцу оказалась сильнее дочернего долга. Ольга поступила в балетную школу при Большом театре и с 18 лет стала его звездой.

Критики сразу отметили филигранную технику молодой танцовщицы и ее живой темперамент. Дарование Лепешинской позволяло ей с легкостью браться как за классические партии — Китри в "Дон Кихоте", Авроры в "Спящей красавице" — так и за современную хореографию — Жанна в "Пламени Парижа", Тао Хоа в "Красном маке".

В 20 лет Лепешинская получила свой первый орден, к моменту завершения карьеры их было почти два десятка. Больше всего балерина, не страдавшая "звездной болезнью" и всегда очень критично относившаяся к себе, ценила награды за выступления перед солдатами на фронте во время Великой Отечественной войны. Ее самыми яркими послевоенными партиями были Ассоль в "Алых парусах" и "Золушка".

К сожалению, личная жизнь танцовщицы была не так безоблачна, как у ее сценических героинь. Детей у нее также не было, а по-настоящему счастливым оказался только третий брак балерины — с генералом Алексеем Антоновым. В 1962 супруг скоропостижно скончался, и Лепешинская от горя почти лишилась зрения. Она завершила карьеру и до конца жизни занималась преподаванием, в основном за границей.

Майя Плисецкая

© Фото : предоставлено Большим театром Майя Плисецкая на репетиции Кармен © Фото : предоставлено Большим театром Майя Плисецкая на репетиции Кармен

Огненная Кармен, представительница самой известной балетной династии XX века — Мессерер-Плисецких, супруга композитора Родиона Щедрина. На долю Майи Плисецкой выпали тяжелые испытания. Отец балерины был расстрелян в 1937 году, мама с грудным братом попала в лагерь для жен "изменников родины". От детского дома 12-летнюю девочку спасла тетя — балерина Большого театра Суламифь Мессерер. Среднего брата Плисецкой взял на воспитание дядя — танцовщик и балетмейстер Асаф Мессерер.

В разгар войны Майя окончила хореографическое училище и была принята в труппу Большого театра. Драматический опыт Плисецкой нашел отражение в трагических образах на сцене. Она отличалась невероятным артистизмом, изяществом и выразительной пластикой, а легкий шаг, абсолютная музыкальность и неповторимый прыжок "кольцо" сделали ее иконой балетного мира.

После ухода Галины Улановой Плисецкая стала примой Большого и танцевала одну великую женскую партию за другой: "Лебединое озеро", "Каменный цветок", "Гибель Розы", "Раймонда", "Ромео и Джульетта", "Айседора", "Леда", "Безумная из Шайо" и, конечно, неподражаемая "Кармен-сюита". Плисецкая не боялась экспериментов и сама выступала в роли балетмейстера. Под руководством Плисецкой на сцене Большого были поставлены балеты ее мужа "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой". Даже после увольнения из театра в возрасте 65 лет она продолжила танцевать, и в день 70-летия дебютировала в постановке Мориса Бежара "Аве Майя".

Людмила Семеняка

© Фото : предоставлено Большим театром Семеняка © Фото : предоставлено Большим театром Семеняка

Ученица Вагановского училища, неподражаемая Людмила Семеняка дебютировала в "Щелкунчике" на сцене Мариинского театра в 12 лет. Вскоре талантливую девушку заметили. Балетмейстер пригласил Семеняку в Большой театр, где ее наставницей стала Галина Уланова. Примечательно, что юная балерина попала в класс к дяде Майи Плисецкой — Асафу Мессереру, а в 1976 году получила премию имени Анны Павловой от Парижской академии танца.

Стиль Семеняки называли балетным бельканто, так легко и технично она исполняла самые сложные хореографические пассажи. Эта природная естественность вкупе с безупречным телосложением и фирменным петербургским академизмом делали Семеняку очевидной примой.

За 27 лет службы в Большом она исполнила весь классический репертуар: "Лебединое озеро", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Золотой век", "Баядерка", "Макбет", "Спящая красавица". А среди ее партнеров были Михаил Барышников, Марис Лиепа, Александр Годунов, Владимир Васильев и другие звезды балета. Семеняка завершила танцевальную карьеру в 1997 году, но продолжила работать в Большом в качестве педагога-репетитора. На ее счету также несколько самостоятельных балетных постановок и роли в драматических спектаклях "Школы современной пьесы".