Выходные в Москве: концерт Kiss, выставка Баженова и фильмы Миядзаки

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В первые майские выходные москвичи смогут посмотреть выставку великого русского архитектора Василия Баженова в Музее архитектуры имени Щусева, сходить на концерт легендарной рок-группы Kiss, оценить спектакли в Школе драматического искусства и Малом театре и отдохнуть на ретроспективе доброго японского сказочника Хаяо Миядзаки.

Выставки

На работы великого русского архитектора Василия Баженова можно будет посмотреть на выставке в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева, где представлено более 140 его произведений, включая графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, исторические артефакты и видео. Работы великого зодчего на выставке будут дополнены произведениями таких знаменитых архитекторов и художников, как Матвей Казаков, Джакомо Кваренги, Джованни Баттиста Пиранези, Рембрандт Харменс ван Рейн.

В Мультимедиа арт музее представлена выставка редких фотографий звезд итальянского кинематографа — около 150 фотографий, созданных в 50-60-е годы ХХ века. Фотографии, созданные, в основном, неизвестными фотографами, позволяют погрузиться в удивительную, озорную, искрящуюся, и в то же время очень домашнюю, атмосферу, царившую на съемочных площадках фильмов, являющихся сегодня мировой классикой. Благодаря этим снимкам, мы можем увидеть легендарных деятелей итальянского кино: Федерико Феллини, Джульетту Мазину, Софи Лорен, Марчелло Мастрояни, Альберто Сорди и многих других в начале их звездной карьеры.

Концерты

В спортивном комплексе "Олимпийский" выступит легендарная рок-группа Kiss, которая в последний раз приезжала в Россию десять лет назад. Музыканты имеют более 40 золотых и платиновых альбомов и более 100 миллионов проданных записей. "Группа Kiss по праву признана одной из самых влиятельных и востребованных рок-групп в мире, известная фирменным сценическими макияжем её участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами. Выступления Kiss считаются одними из самых зрелищных шоу в мире", — отмечают организаторы.

А в Vegas city hall даст концерт русская группа "Звери", в этот раз музыканты проведут эксперимент и отыграют акустический сет. Группа будет играть в компании профессиональных музыкантов-перкуссионистов и духовиков, которые представят хиты в новых аранжировках и наполнят их необычными для "Зверей" звуками. Еще одна особенность программы – балалайка в руках гитариста группы Германа Осипова. Он окончил Гнесинку по классу этого инструмента и наконец-то сможет показать себя в новом амплуа.

Поклонникам русской эстрады также будет чем поживиться — Филипп Киркоров даст целых три концерта в Кремлевском дворце со своим обновленным шоу с говорящим названием "Я", которое было поставлено режиссером "Цирка дю Солей" Франко Драгоне. "Воплотить задуманное получилось благодаря уникальной сцене-трансформеру, на которой смогли установить даже настоящий фонтан. Светодиодные экраны, 3D-графика и сотни красочных костюмов потрясают воображение. По признанию самого Филиппа, ему хочется перевернуть мир и подарить людям праздник", — рассказывают организаторы.

Театры

Малый театр обратится к творчеству великого драматурга Александра Островского с постановкой его пьесы "На всякого мудреца довольно простоты", которая звучит остро и злободневно и сейчас. Каким путём, каким способом можно сделать карьеру и выбиться в люди? Как создаются и гибнут человеческие репутации? Островский и Малый театр отвечают на эти вопросы, рассказывая историю молодого человека по фамилии Глумов, решившего, во что бы то ни стало добиться высокого положения в обществе.

В театре "Школа драматического искусства" покажут спектакль "Как важно быть серьезным" по одноименному произведению Оскара Уйальда. "В этой комедии сходится множество историй — и детективная, и любовная, и эстетическая… Но ни в чём не оказывается подлинно серьезной вещи. Ирония будто очищает жизнь героев от ложных смыслов. И тогда возникает смех. Отточенные актерские диалоги соединяются в спектакле с изящным пластическим решением, а также богатой музыкальной концепцией — звучат мотивы Бетховена, Шопена, Вагнера в исполнении пианиста Федора Амирова и струнного квартета театра", — отмечают в театре.

Кино

Площадка на Цветном приглашает провести майские праздники в компании со знаменитым японским аниматором, добрым сказочником Хаяо Миядзаки. Все созданные им аниме наполнены добром и волшебством, московским зрителям покажут оскароносный "Унесенные призраками" и картину про огромный летающий остров "Небесный замок Лапута". По словам Миядзаки, прообразом замка стала русская "избушка на курьих ножках". В кинотеатре "Пионер" пройдет российская премьера фильма "Ноктюрама" французского радикала и эстета Бертрана Бонелло. "Ноктюрама" — тревожащее исследование пространства "здесь и сейчас", в котором консюмеризм и капитализм парадоксальным образом связаны с терроризмом, а протест против системы загоняет в еще больший тупик, не оставляя шанса хотя бы на диалог. Фильм-ребус, вгоняющий в моральный ступор и одновременно соблазняющий своим формальным совершенством, задающий неочевидные вопросы и разоблачающий очевидные ответы на них", — подчеркивают в кинотеатре.

На любовный треугольник Шарлотты Ле Бон, Оскара Айзека и Кристиана Бейла на фоне геноцида армян можно посмотреть в фильме "Обещание". Студент-медик Микаэль Богосян приезжает в Константинополь, откуда намеревается отправиться на юг Турции, чтобы развивать современную медицину. Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане. Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства.