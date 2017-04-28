Выходные в Москве: концерт Kiss, выставка Баженова и фильмы Миядзаки

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В первые майские выходные москвичи смогут посмотреть выставку великого русского архитектора Василия Баженова в Музее архитектуры имени Щусева, сходить на концерт легендарной рок-группы Kiss, оценить спектакли в Школе драматического искусства и Малом театре и отдохнуть на ретроспективе доброго японского сказочника Хаяо Миядзаки.
Выставки
В Мультимедиа арт музее представлена выставка редких фотографий звезд итальянского кинематографа — около 150 фотографий, созданных в 50-60-е годы ХХ века. Фотографии, созданные, в основном, неизвестными фотографами, позволяют погрузиться в удивительную, озорную, искрящуюся, и в то же время очень домашнюю, атмосферу, царившую на съемочных площадках фильмов, являющихся сегодня мировой классикой. Благодаря этим снимкам, мы можем увидеть легендарных деятелей итальянского кино: Федерико Феллини, Джульетту Мазину, Софи Лорен, Марчелло Мастрояни, Альберто Сорди и многих других в начале их звездной карьеры.
Концерты
А в Vegas city hall даст концерт русская группа "Звери", в этот раз музыканты проведут эксперимент и отыграют акустический сет. Группа будет играть в компании профессиональных музыкантов-перкуссионистов и духовиков, которые представят хиты в новых аранжировках и наполнят их необычными для "Зверей" звуками. Еще одна особенность программы – балалайка в руках гитариста группы Германа Осипова. Он окончил Гнесинку по классу этого инструмента и наконец-то сможет показать себя в новом амплуа.
Поклонникам русской эстрады также будет чем поживиться — Филипп Киркоров даст целых три концерта в Кремлевском дворце со своим обновленным шоу с говорящим названием "Я", которое было поставлено режиссером "Цирка дю Солей" Франко Драгоне. "Воплотить задуманное получилось благодаря уникальной сцене-трансформеру, на которой смогли установить даже настоящий фонтан. Светодиодные экраны, 3D-графика и сотни красочных костюмов потрясают воображение. По признанию самого Филиппа, ему хочется перевернуть мир и подарить людям праздник", — рассказывают организаторы.
Театры
В театре "Школа драматического искусства" покажут спектакль "Как важно быть серьезным" по одноименному произведению Оскара Уйальда. "В этой комедии сходится множество историй — и детективная, и любовная, и эстетическая… Но ни в чём не оказывается подлинно серьезной вещи. Ирония будто очищает жизнь героев от ложных смыслов. И тогда возникает смех. Отточенные актерские диалоги соединяются в спектакле с изящным пластическим решением, а также богатой музыкальной концепцией — звучат мотивы Бетховена, Шопена, Вагнера в исполнении пианиста Федора Амирова и струнного квартета театра", — отмечают в театре.
Кино
На любовный треугольник Шарлотты Ле Бон, Оскара Айзека и Кристиана Бейла на фоне геноцида армян можно посмотреть в фильме "Обещание". Студент-медик Микаэль Богосян приезжает в Константинополь, откуда намеревается отправиться на юг Турции, чтобы развивать современную медицину. Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане. Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства.