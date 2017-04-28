Фильм "Обещание" о геноциде армян — пока самая важная кинопремьера года

Москва, 28 апр — РИА Новости, Анна Кочарова. В российский прокат вышел фильм "Обещание" режиссера Терри Джорджа — эпический и трогательный рассказ о событиях 1915 года в Османской империи. Спустя столетие после трагедии, в результате которой погибли полтора миллиона армян, она, как ни удивительно, все еще остается скорее предметом обсуждений, нежели признанным всеми фактом.

На сегодняшний день геноцид армянского народа признан всего лишь 31 страной — Россия в их числе, США, где снят фильм, — нет. Именно поэтому сам выход "Обещания", да еще и в широкий международный прокат — действительно большое и важное событие.

История, в центре которой любовный треугольник, начинается в 1914 году на фоне спокойной жизни в многонациональном Константинополе. Это мир, в котором турки и армяне могут сидеть рядом на лекции в университете, могут вместе гулять, кутить или торговать на рынке.

В этом почти раю на земле встречаются главные герои — студент-медик Микаэл (Оскар Айзек), красавица и преподавательница танцев, только что вернувшаяся из Парижа ради воссоединения со своим народом Ана (Шарлотта де Бон), и американский журналист Крис (Кристиан Бейл).

© Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Обещание" © Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Обещание"

О надвигающейся катастрофе говорят мимоходом брошенные фразы. И вот уже вчерашний мирный город становится местом погромов, убийств и мародерства. Тысячи людей идут бесконечными вереницами к порту в надежде спастись.

Главный герой Микаэл, кажется, проходит все круги ада: его бросают в тюрьму, вместе с заключенными он строит железную дорогу, потом невероятным образом спасается, дальше — и не единожды — оказывается на грани жизни и смерти, а его близкие становятся жертвами чудовищных преступлений.

В этом мире, который в один момент поделился на черное и белое, находится место американскому журналисту, фиксирующему все происходящее, европейским миссионерам, спасающим осиротевших детей, и другу главных героев турку, казалось бы, баловню судьбы, который в итоге ценой своей жизни спасает своих близких.

С каждым поворотом сюжета становится все страшнее. Неискушенный зритель может даже засомневаться в правдивости рассказанного. Но "Обещание" — не просто "лавстори" на фоне исторических событий, это предельно честная история, напоминающая всем нам о том, каким близким и внешне обыденным может быть зло.

Первый немой художественный фильм о геноциде армян "Растерзанная Армения" появился в 1919 году. Попытки снять картину на тему геноцида армян предпринимались в Голливуде в 1934 году.

© Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Обещание" © Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Обещание"

За год до этого был опубликован роман "Сорок дней Муса-Дага" австрийского писателя еврейского происхождения Франца Верфеля. Книга была издана более чем на 30 языках, а студия MGM сразу же в 1934 году выкупила права на экранизацию. Однако когда информация об этом просочилась в голливудскую прессу, турецкое правительство предприняло решительные действия. Переговоры велись между послом Турции в США и Госдепартаментом. На создателей фильма было оказано беспрецедентное давление, и в итоге работу над картиной прекратили.

На рубеже ХХ и ХХI веков на экраны вышли сразу несколько фильмов о геноциде армян: "Мать" (1991) с Омаром Шарифом, "Гнездо жаворонка" (2007), "Арарат" (2002), "1915" (2015), "Шрам" (2014) немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акима.

"Обещание" (2017) — это вторая после "1915" работа голливудских кинематографистов о геноциде армян. Выбор режиссера неслучаен — в послужном списке Терри Джорджа уже есть фильм на сложную историческую тему — "Отель "Руанда".

© Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Обещание" © Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Обещание"

Геноцид армян, в отличие от геноцида в Руанде, Соединенные Штаты официально не признают, несмотря на то что армянская диаспора в США насчитывает порядка полутора миллионов человек, многие из которых — потомки тех самых, бежавших в 1915 году.

К слову, одна из актрис, занятых в "Обещании", звезда сериала "Мир Дикого Запада", американка армянского происхождения Анджела Сарафян (она сыграла жену главного героя Марал, которая погибает во время массового расстрела) рассказала в интервью о том, что для нее этот фильм стал глубоко личной работой, поскольку ее предки сто лет назад бежали с территории современной Турции: "Сценарий фильма очень перекликался со всеми теми историями, которые я слышала в детстве от бабушек и дедушек. Я выросла, слушая эти рассказы. Невероятно, как им удалось выжить. Если бы они не совершили этот подвиг, я бы сейчас не находилась здесь и не снялась в этом фильме. Круг замкнулся".

Исполнитель главной роли, американо-гватемальский актер Оскар Айзек признался, что до начала съемок мало знал о геноциде армян. Однако сценарий настолько его впечатлил, что он сразу дал согласие на съемки. Чтобы погрузиться в историю, актеру пришлось несколько недель провести в архивах и в беседах с армянами, живущими в Лос-Анжелесе. Только так, по словам Айзека, он мог понять, что эта трагедия значит для всего армянского народа, и сыграть так, чтобы зритель поверил.

И зритель верит. Несмотря на привычный "блокбастерный" антураж, фильму удается пробить стену равнодушия привыкшего к голливудским историческим эпикам зрителя. Картина берет не художественными изысками или техническим совершенством — этим сейчас уже мало кого удивишь. "Обещание" доступно и пронзительно рассказывает о трагедии, на самом деле, очень недавнего прошлого. И это важное напоминание и предостережение для всех нас.