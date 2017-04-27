Артисты из Японии выступят во Владивостоке в рамках "Русских сезонов"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьера балета "Спящая красавица" с участием японских артистов пройдет на сцене Мариинского театра во Владивостоке в мае, а труппа Большого театра представит постановку "Жизель" на сцене центра исполнительных искусств в Токио в рамках проекта "Русские сезоны", сообщает пресс-служба проекта в четверг.

"Стартовав в феврале этого года, мероприятия крупномасштабного проекта министерства культуры "Русские Сезоны" продолжатся в мае премьерой балета Петра Чайковского "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Классическая постановка Мариуса Петипа пройдет с участием артистов из Японии с 26 мая по 4 июня во Владивостоке", — говорится в сообщении.

Также на официальной церемонии открытия "Русских Сезонов" 4 июня выступит труппа Государственного академического Большого театра России с легендарной постановкой "Жизель" на сцене крупнейшего центра исполнительных искусств Токио Бунка Кайкан. Более того, в Токио пройдет открытие фотовыставки, посвященной 60-летнему юбилею со дня первых гастролей балета Большого театра в Японию, отмечается в материале.

"С российской стороны на церемонии ожидается присутствие заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец, министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Евгения Афанасьева, Генерального директора Большого театра Владимира Урина, кинорежиссера Андрея Кончаловского, актрисы Юлии Высоцкой", — уточняется в сообщении.