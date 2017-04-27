На Сулакском каньоне Дагестана пройдет фестиваль горного чая в августе

МАХАЧКАЛА, 27 апр — РИА Новости. Второй фестиваль горного чая пройдет в августе в Сулакском каньоне республики Дагестан, сообщает республиканское министерство по туризму и народным художественным промыслам.

Ожидается, что фестиваль пройдет на смотровой площадке каньона, либо на площади поселка Дубки.

Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана. Его протяженность составляет 53 километра. Рядом с каньоном протекает одна из самых полноводных рек Дагестана — Сулак.

"Предлагаю организовать на фестивале площадки с сувенирной продукцией мастеров народных художественных промыслов республики, а также мастер-классы по ее производству. В программе фестиваля будут мастер-классы по изготовлению национальных дагестанских блюд, выставка чая от классического черного до разнообразных видов травяного. Мы предусмотрим и театрализованные представления, выступления национальных коллективов художественной самодеятельности", — приводятся в сообщении слова главы Минтуризма Дагестана Рабият Закавовой.

Первый фестиваль горного чая состоялся в августе 2016 года в историко-мемориальном комплексе "Ватан" в Гунибском районе. Его участниками стали более 500 человек из разных регионов России и туристы из-за рубежа. Фестиваль 2016 года был направлен на пропаганду гастрономических особенностей Дагестана, в частности, горных чаев. На фестивале 2017 года также будет организовано бесплатное чаепитие и конкурсы, связанные с традициями этого ритуала.