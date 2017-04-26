Британские критики отметили спектакль "Одержимость" с Джудом Лоу

ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британские театральные критики благосклонно оценили спектакль "Одержимость" с Джудом Лоу в роли Джино, однако посетовали на скромность декораций и излишнюю сентиментальность.

"Одержимость" с Лоу, прославившимся главными ролями в фильме "Талантливый мистер Рипли" и в сериале "Молодой Папа", стала одним из главных театральных событий года в Лондоне. Спектакль поставлен по мотивам одноименного фильма Лукино Висконти 1943 года, сюжет которого, в свою очередь, основан на знаменитом криминально-эротическом романе Джеймса Кейна "Почтальон звонит дважды". Лоу играет красавца-авантюриста Джино, вместе со своей возлюбленной осуществляющего убийство ее мужа, в постановке голландского режиссера Иво ван Хова — лауреата престижных театральных премий Лоуренса Оливье и "Тони". Играют в спектакле трое британских и трое голландских актеров.

"Ван Хов и дизайнер спектакля Ян Версвейвелд отделяет сюжет от реальности. Не обозначено никакого специального места действия, на сцене нет ничего, кроме автомобильного двигателя, корыта с водой и дверей. Спектакль длительностью сто минут и идущий без антракта, становится анализом эротической одержимости, но при полном отсутствии атмосферных деталей фильма Висконти. В кино становится понятно, почему Джино чувствует себя как в ловушке в убогой, изолированной обстановке, здесь же неочевидно, почему он хочет бежать", — пишет газета Guardian.

Рецензент Майкл Биллингтон отмечает отличную работу Лоу, "мускулистого, с часто меняющимся настроением и отлично передающего тягостное чувство вины после центрального для пьесы убийства".

Еще больших похвал Guardian удостоилась партнерша Лоу Халина Рейн, сумевшая, по его мнению, отлично передать одиночество, тоску в сочетании с практичностью.

"Эта пара напоминает мне современных Макбетов", — отметил Биллингтон.

Игру Лоу похвалили большинство рецензентов.

"Он лучше в состоянии озлобленности и отчаяния, чем любви, но трогательно раскрывает процесс мучительного осознания того факта, что он запутался в расставленных им самих сетях", — пишет Сара Кромптон из еженедельника What's On Stage.

C тем, что авторам спектакля не удалось в полной мере передать дух фильма Висконти, согласна критик театрального обозрения Stage Наташа Трипни.

"Что-то было потеряно при переходе с экрана на сцену. Есть странное ощущение оторванность всей постановки, холодности. Диалоги рассеянные, и в паре моментов граничат с сумасшествием", — пишет она.

В холодности и обилии клише упрекает Ван Хова Генри Хитчингс из Evening Standard.

В Лондоне "Одержимость" можно будет увидеть до 20 мая, после чего спектакль отправится на гастроли в Вену (31 мая — 3 июня), в Амстердам (8-18 июня) и в Люксембург (23-25 июня).