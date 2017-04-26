США
26.0426 апреля19:36МСК
USD56.31+0.47
EUR61.51+0.71
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Премьеры недели: "Затерянный город Z" и "Моя девушка - монстр" с Энн Хэтуей

19:2126.04.2017
0431

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Фильм про поиски древнего города инков "Затерянный город Z", гангстерскую картину "Перестрелка" с Арми Хаммером и Бри Ларсон, триллер "Сфера" с Эммой Уотсон и Томом Хенксом и комедию "Моя девушка — монстр" можно будет увидеть на экранах российских кинотеатров, начиная с этой недели.

Затерянный город Z

В фильме Джеймса Грея по книге Дэвида Гранна рассказывается об экспедиции полковника Фосетта, члена Королевского географического общества, который в 1925 году отправляется в джунгли Амазонии в поисках города Z и бесследно исчезает. В главной роли в картине снялся Чарли Ханнам, которого российские зрители скоро увидят в новом фильма Гая Ричи "Меч короля Артура". Также в фильме снялись Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер и Том Холланд.

На сайте Internet movie database картине поставили 7,2 балла из 10. Многие рецензенты назвали фильм старомодным в хорошем смысле этого слова, он напоминает классические эпические картины, а Чарли Ханнем обеспечивает картине сильного и сложного протагониста. "Хотелось бы, чтобы студии уделяли больше времени фильмам, подобным "Затерянному городу Z", а также чтобы было больше актеров, которые могли бы этот фильм потянуть", — отметил критик Макс Ковилл.

Перестрелка

Британский режиссер Бен Уитли, чьей последней работой стала ретрофутуристическая картина "Высотка" с Томом Хиддлстоном, снял фильм про перестрелку, которая длится полтора часа. Ее сюжет разворачивается в Бостоне конца 1970-х годов. Когда подпольная сделка по продаже оружия летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы, победитель которой станет обладателем кейса с большой суммой денег. В ленте снялись Арми Хаммер, Бри Ларсон, Киллиан Мерфи и Джек Рейнор, а продюсером выступил сам Мартин Скорсезе.

По мнению критиков, новый эксперимент, впрочем, как и прошлый, Уитли не удался — на Rotten tomatoes картине поставили 6,3 балла из 10. "Перестрелка" очень точно попадает в стилистику своего жанра, однако ленте не хватает юмора, иронии и изящности.

Сфера

Неожиданный фильм для Джеймса Понсольдта, до этого снимавшего трагикомедии и драмы, триллер "Сфера" рассказывает о девушке Мэй в исполнении Эммы Уотсон, которая устраивается на работу в глобальную интернет-компанию "Сфера" во главе с гуру социальных медиа Эймон Бэйли. В необычном для себя амплуа плохого парня выступил оскароносный актер Том Хэнкс.

Основатель "Сферы" замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Однако вскоре Мэй узнает о компании-гиганте неприглядную правду, что ставит ее перед нелегким выбором.

Моя девушка — монстр

В комедии с необычным сюжетом испанского режиссера Начо Вигалондо актриса Энн Хэтуей исполняет роль девушки-неудачницы, которая теряет работу и парня, но находит необычного подражателя в виде монстра, напавшего на ни в чем не повинный Сеул. Роль парня незадачливой героини исполнил недавний принц из "Красавицы и чудовища" британец Ден Стивенс, а ее ироничного друга — Джейсон Судейкис.

На сайте Rotten tomatoes критики поставили картине 7,1 балла из 10, а зрители — 3,7 балла из 5. "Необычность фильма может быть дезориентирующей, но зрители, которые все-таки смогут себя преодолеть, поймут, что это фильм, мастерски исполненный в своем жанре, а игра Энн Хэтуей точно стоит, чтобы уделить время этой картине", — подчеркивается на сайте.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена