Премьеры недели: "Затерянный город Z" и "Моя девушка - монстр" с Энн Хэтуей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Фильм про поиски древнего города инков "Затерянный город Z", гангстерскую картину "Перестрелка" с Арми Хаммером и Бри Ларсон, триллер "Сфера" с Эммой Уотсон и Томом Хенксом и комедию "Моя девушка — монстр" можно будет увидеть на экранах российских кинотеатров, начиная с этой недели.

Затерянный город Z

В фильме Джеймса Грея по книге Дэвида Гранна рассказывается об экспедиции полковника Фосетта, члена Королевского географического общества, который в 1925 году отправляется в джунгли Амазонии в поисках города Z и бесследно исчезает. В главной роли в картине снялся Чарли Ханнам, которого российские зрители скоро увидят в новом фильма Гая Ричи "Меч короля Артура". Также в фильме снялись Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер и Том Холланд.

На сайте Internet movie database картине поставили 7,2 балла из 10. Многие рецензенты назвали фильм старомодным в хорошем смысле этого слова, он напоминает классические эпические картины, а Чарли Ханнем обеспечивает картине сильного и сложного протагониста. "Хотелось бы, чтобы студии уделяли больше времени фильмам, подобным "Затерянному городу Z", а также чтобы было больше актеров, которые могли бы этот фильм потянуть", — отметил критик Макс Ковилл.

Перестрелка

Британский режиссер Бен Уитли, чьей последней работой стала ретрофутуристическая картина "Высотка" с Томом Хиддлстоном, снял фильм про перестрелку, которая длится полтора часа. Ее сюжет разворачивается в Бостоне конца 1970-х годов. Когда подпольная сделка по продаже оружия летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы, победитель которой станет обладателем кейса с большой суммой денег. В ленте снялись Арми Хаммер, Бри Ларсон, Киллиан Мерфи и Джек Рейнор, а продюсером выступил сам Мартин Скорсезе.

По мнению критиков, новый эксперимент, впрочем, как и прошлый, Уитли не удался — на Rotten tomatoes картине поставили 6,3 балла из 10. "Перестрелка" очень точно попадает в стилистику своего жанра, однако ленте не хватает юмора, иронии и изящности.

Сфера

Неожиданный фильм для Джеймса Понсольдта, до этого снимавшего трагикомедии и драмы, триллер "Сфера" рассказывает о девушке Мэй в исполнении Эммы Уотсон, которая устраивается на работу в глобальную интернет-компанию "Сфера" во главе с гуру социальных медиа Эймон Бэйли. В необычном для себя амплуа плохого парня выступил оскароносный актер Том Хэнкс.

Основатель "Сферы" замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Однако вскоре Мэй узнает о компании-гиганте неприглядную правду, что ставит ее перед нелегким выбором.

Моя девушка — монстр

В комедии с необычным сюжетом испанского режиссера Начо Вигалондо актриса Энн Хэтуей исполняет роль девушки-неудачницы, которая теряет работу и парня, но находит необычного подражателя в виде монстра, напавшего на ни в чем не повинный Сеул. Роль парня незадачливой героини исполнил недавний принц из "Красавицы и чудовища" британец Ден Стивенс, а ее ироничного друга — Джейсон Судейкис.

На сайте Rotten tomatoes критики поставили картине 7,1 балла из 10, а зрители — 3,7 балла из 5. "Необычность фильма может быть дезориентирующей, но зрители, которые все-таки смогут себя преодолеть, поймут, что это фильм, мастерски исполненный в своем жанре, а игра Энн Хэтуей точно стоит, чтобы уделить время этой картине", — подчеркивается на сайте.