Шнуров рассказал, когда выпустит альбом детских песен

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Лидер прославившейся эпатажем и нецензурной лексикой в текстах песен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что планирует написать альбом детских песен в ближайшее время.

В 2016 году Шнуров презентовал композицию для программы "С добрым утром, малыши" и заявил, что за ней может последовать целый альбом песен для детей.

"Я надеюсь, что в следующем году я сяду за него. Мы откатаем это двадцатилетие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому", — сказал Шнуров журналистам в среду.

В этом году группа отмечает двадцатилетие, в честь юбилея музыканты выступят на сцене стадиона "Открытие Арена" 13 июля. "Насколько я знаю, на этой площадке выступали звезды иностранные в основном. Мы постараемся собрать этот огромный стадион", — подчеркнул Шнуров.

Музыкант вспомнил, что его "крещение, как вокалиста" произошло именно в Москве почти 20 лет назад (в 1998 году), когда группа приехала на концерт в ДК Горбунова без бывшего тогда солистом Игоря Вдовина и басисту Шнурову пришлось выйти к микрофону самому.