Театральный фестиваль "Толстой Weekend" объявил о старте продаж билетов

МОСКВА, 26 апреля — РИА Новости. На официальном сайте фестиваля открылась продажа билетов на "Толстой Weekend". В пятницу, 28 апреля, билеты также появятся в кассах Тулы и музея-усадьбы "Ясная Поляна", где будет проходить мероприятие.

С 9 по 11 июня 2017 года в родовом имении писателя на четырех сценах под открытым небом ведущие театры страны представят свои интерпретации произведений Льва Толстого. В этом году в программу впервые включены постановки по произведениям других авторов, которые созвучны творчеству писателя.

В общей сложности на территории Ясной Поляны в течение трех дней пройдут порядка 20 театральных мероприятий. Участниками "Толстой Weekend" станут Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского, Московский академический театр им. Вл. Маяковского, Театр-фестиваль "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга. В фестивале также примут участие известные деятели искусства из других стран.

По сравнению с прошлым годом, когда состоялся первый "Толстой Weekend", значительно расширена программа для юных зрителей. Детские спектакли покажут столичный Центр им. Вс. Мейерхольда, а также Театр юного зрителя из Нижнего Новгорода. Вход на эти показы, как и на публичные дискуссии, будет бесплатным, необходимо лишь пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля.