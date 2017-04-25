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Культура

Агрессия и нетерпимость: Медведев осудил нападки на деятелей искусства

16:1225.04.2017
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© РИА Новости . Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на форуме Культура – национальный приоритет в Омске. 25 апреля 2017Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на форуме Культура – национальный приоритет в Омске. 25 апреля 2017
© РИА Новости . Дмитрий Астахов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев осудил преследование авторов произведений, которые еще не вышли в свет. По его словам, подобные нападки являются проявлением агрессии, которая иногда воплощается в преступления.

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Конкретных примеров премьер-министр приводить не стал, однако журналисты связали его слова со скандалом вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Несмотря на то, что картина еще не вышла на экраны, она подверглась жесточайшей критике.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграет Михалина Ольшанска из Польши, а Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Бюджет картины составил 25 миллионов долларов, премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. В широкий прокат фильм должен выйти 25 октября.

© ТПО РокКадр из фильма "Матильда"
© ТПО Рок
Кадр из фильма "Матильда"

Позиция премьера

Выступая на форуме "Единой России" "Культура — национальный приоритет", Медведев призвал относиться к произведениям искусства более терпимо.

Кадр из фильма Матильда. Архивное фото
© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"
Кинематографисты написали открытое письмо в защиту "Матильды" Учителя
"Низкий уровень культуры, конечно, бьет сразу же по всем сторонам нашего общества. Я не буду приводить здесь разных очень тяжелых примеров, у вас их тоже предостаточно. Они касаются всего спектра нашей жизни, начиная от политики и заканчивая семейными отношениями. Естественно, все это тормозит наше развитие", — уверен глава правительства.

По его словам, зачастую "вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству просто появляется агрессия и нетерпимость".

"Мы эту агрессию видим. Кстати, эта агрессия иногда воплощается и в преступные деяния. Или иногда по сути сводится к преследованию автора, произведения которого еще никто не видел. Поэтому нам нужно в этом смысле быть гораздо более терпимыми, очень внимательно относится к тому, что происходит", — подчеркнул Медведев.

Споры по "Матильде"

Режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Учитель назвал бесполезной и ненужной дискуссию вокруг фильма "Матильда"
Скандал вокруг фильма Алексея Учителя разгорелся еще в ноябре прошлого года, сразу после анонса новой картины. Одним из главных противников "Матильды" стала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В апреле Поклонская даже заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, специалисты посчитали публичный показ картины недопустимым.

Комиссия пришла к выводу, что образ Николая Второго, показанный в "Матильде", "не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан". Эксперты уверены, что фильм формирует ложный образ канонизированного церковью императора как "неадекватного и нравственно растленного человека".

Сам Алексей Учитель раскритиковал не только выводы экспертов, но и действия Натальи Поклонской.

"Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — заявил режиссер.

По его словам, дискуссия вокруг фильма является бесполезной и ненужной.

"Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", — уверен Учитель.

Угрозы в адрес создателей и прокатчиков

Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
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Искушение "Матильдой": какие еще фильмы невзлюбили верующие
В конце января телеканал НТВ продемонстрировал в эфире письмо, которое организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров с требованиями отказаться от проката "Матильды". В нем, в частности, говорится, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как "желание унизить святых православной церкви".

После этого Учитель обратился в Генпрокуратуру с требованием обеспечить безопасность съемочной группы. Досталось тогда и Поклонской, которую режиссер обвинил в клевете.

"Убедительно просил бы вас оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской", — говорилось в письме, которое Учитель направил Юрию Чайке.

"Фильм в работе. Его еще никто не видел и не может судить о его достоинствах, недостатках, соответствии или несоответствии авторского замысла реальной истории жизни его персонажей. Тем более делать выводы о каком бы то ни было поругании памяти, нарушении прав их реальных прототипов", — подчеркнул Учитель.

Позиция Минкультуры

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Легойда: свобода творчества связана с нравственной ответственностью
Сегодня скандал вокруг "Матильды" прокомментировали в министерстве культуры. По словам первого замминистра Владимира Аристархова, ведомство не собирается учитывать мнение экспертов при решении вопроса о выдаче прокатного удостоверения.

"Оно (заключение — ред.) сделано, не видя фильма, что это за заключение?" — заявил чиновник.

Аналогичную точку зрения занял и глава Минкульта Владимир Мединский. Споры вокруг "Матильды" чиновник назвал "вакханалией демократии".

"Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?" — заявил министр.

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
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В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
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Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ экспозицию вошли 70 костюмов.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В экспозицию вошли 70 костюмов.
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкВсего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкИмператорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкПредметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкТеперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка приурочена к окончанию Года российского кино.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
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Культура
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Сафронов
Ничего не имею против. Но разве у нас не свободная страна? Или только деятелям искусства можно называть Вас Димоном, основываясь на фильме Навального и не имея доказательств? Никто доказательств не видел - а большинство деятелей искусства называют Вас Димоном. Никто фильма "Матильда" не смотрел - но нападки на фильм есть. И почему только деятели искусства не должны подвергаться нападкам? они что - неприкасаемые? :))))))
Можно, Дмитрий Анатольевич, можно - если у нас свобода слова. :)
16:45
25.04.2017
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юта ютаИгорь Макаренко
Игорь Макаренко, Способностей и умений - вагон и маленькая тележка, а времени нет. (Афоня)
16:43
25.04.2017
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