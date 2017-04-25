Агрессия и нетерпимость: Медведев осудил нападки на деятелей искусства

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев осудил преследование авторов произведений, которые еще не вышли в свет. По его словам, подобные нападки являются проявлением агрессии, которая иногда воплощается в преступления.
27.8%Да
36.9%Нет
19.9%Не собирался(лась), но после скандалов решил(а) посмотреть
15.4%Не интересуюсь современным кинематографом
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграет Михалина Ольшанска из Польши, а Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.
Бюджет картины составил 25 миллионов долларов, премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. В широкий прокат фильм должен выйти 25 октября.
Позиция премьера
Выступая на форуме "Единой России" "Культура — национальный приоритет", Медведев призвал относиться к произведениям искусства более терпимо.
По его словам, зачастую "вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству просто появляется агрессия и нетерпимость".
"Мы эту агрессию видим. Кстати, эта агрессия иногда воплощается и в преступные деяния. Или иногда по сути сводится к преследованию автора, произведения которого еще никто не видел. Поэтому нам нужно в этом смысле быть гораздо более терпимыми, очень внимательно относится к тому, что происходит", — подчеркнул Медведев.
Споры по "Матильде"
В апреле Поклонская даже заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, специалисты посчитали публичный показ картины недопустимым.
Комиссия пришла к выводу, что образ Николая Второго, показанный в "Матильде", "не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан". Эксперты уверены, что фильм формирует ложный образ канонизированного церковью императора как "неадекватного и нравственно растленного человека".
Сам Алексей Учитель раскритиковал не только выводы экспертов, но и действия Натальи Поклонской.
"Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — заявил режиссер.
По его словам, дискуссия вокруг фильма является бесполезной и ненужной.
"Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", — уверен Учитель.
Угрозы в адрес создателей и прокатчиков
После этого Учитель обратился в Генпрокуратуру с требованием обеспечить безопасность съемочной группы. Досталось тогда и Поклонской, которую режиссер обвинил в клевете.
"Убедительно просил бы вас оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской", — говорилось в письме, которое Учитель направил Юрию Чайке.
"Фильм в работе. Его еще никто не видел и не может судить о его достоинствах, недостатках, соответствии или несоответствии авторского замысла реальной истории жизни его персонажей. Тем более делать выводы о каком бы то ни было поругании памяти, нарушении прав их реальных прототипов", — подчеркнул Учитель.
Позиция Минкультуры
"Оно (заключение — ред.) сделано, не видя фильма, что это за заключение?" — заявил чиновник.
Аналогичную точку зрения занял и глава Минкульта Владимир Мединский. Споры вокруг "Матильды" чиновник назвал "вакханалией демократии".
"Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?" — заявил министр.