Медведев рассказал о финансировании театральных гастролей

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. В этом году будет рассмотрен вопрос увеличения финансирования театральных и филармонических гастрольных проектов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Единой России".

"(Нужно) принять решение об увеличении финансирования театральных и филармонических гастрольных проектов, причем здесь я поддерживаю то, что прозвучало с этой трибуны — как федеральных, так и межрегиональных. Есть интерес, значит нужно этим заниматься. В этом году мы вернемся к этому вопросу и рассмотрим увеличение финансирования на ближайшие годы", — сказал Медведев.

Он также отметил, что особое внимание нужно уделить региональным и муниципальным театрам.

"Я не могу сказать, что мы ничего не сделали за последние годы, очевидно, что ситуация меняется, она меняется в лучшую сторону. Около десятка и оперных, и драматических, и кукольных, и государственных, и негосударственных театров получают гранты. Есть отдельный конкурсы по поддержке современной драматургии, молодой режиссуры. Видим отдачу от таких видов деятельности", — добавил Медведев.