Медведев рассказал о финансировании театральных гастролей

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. В этом году будет рассмотрен вопрос увеличения финансирования театральных и филармонических гастрольных проектов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Единой России".
Он также отметил, что особое внимание нужно уделить региональным и муниципальным театрам.
"Я не могу сказать, что мы ничего не сделали за последние годы, очевидно, что ситуация меняется, она меняется в лучшую сторону. Около десятка и оперных, и драматических, и кукольных, и государственных, и негосударственных театров получают гранты. Есть отдельный конкурсы по поддержке современной драматургии, молодой режиссуры. Видим отдачу от таких видов деятельности", — добавил Медведев.