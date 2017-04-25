"Единая Россия" предлагает создавать передвижные культурные центры

ОМСК, 25 апр – РИА Новости. Партия "Единая Россия" предлагает оснастить муниципальные районы передвижными многофункциональными культурными центрами, которые совместили бы в себе и библиотеку, и музей, и киноконцертный зал, сказала представитель одной из дискуссионных площадок форума ЕР "Культура – национальный приоритет" Нэлли Бут.

Партийный форум "Единой России" "Культура — национальный приоритет" проходит во вторник в Омске. В течение дня работали четыре дискуссионных площадки. Всего в форуме примет участие порядка 700 человек: представители учреждений культуры Сибирского федерального округа, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, представители Минобрнауки и Минкультуры.

"Второй крупный вопрос, который обсуждался на площадке – это оснащение муниципальных районов передвижными многофункциональными центрами. Это должно быть в одном лице и библиотека, и музей, и киноконцертный зал, и все это на колесах", — сказала Бут.