"Единая Россия" предлагает создавать передвижные культурные центры

ОМСК, 25 апр – РИА Новости. Партия "Единая Россия" предлагает оснастить муниципальные районы передвижными многофункциональными культурными центрами, которые совместили бы в себе и библиотеку, и музей, и киноконцертный зал, сказала представитель одной из дискуссионных площадок форума ЕР "Культура – национальный приоритет" Нэлли Бут.
"Второй крупный вопрос, который обсуждался на площадке – это оснащение муниципальных районов передвижными многофункциональными центрами. Это должно быть в одном лице и библиотека, и музей, и киноконцертный зал, и все это на колесах", — сказала Бут.