СМИ назвали сериал с самыми высокооплачиваемыми актерами в истории

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пятеро актеров, исполняющих главные роли в сериале "Игра Престолов", получат по два миллиона евро за каждую серию нового сезона, что сделает их самыми высокооплачиваемыми актерами в истории кино, сообщает издание Express.
"Сеть кабельного телевидения HBO не пожалела средств для того, чтобы их самый успешный телесериал вышел в свет с размахом, чего так ждут фанаты по всему миру", — заявил медиа-аналитик Майк Райя.
По данным газеты, затраты на производство сериала также серьезно выросли. Создатели пообещали, что в новом сезоне, который выйдет на экраны Великобритании 17 июля, зрители увидят одну из самых впечатляющих сцен в истории кино.