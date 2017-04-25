СМИ назвали сериал с самыми высокооплачиваемыми актерами в истории

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пятеро актеров, исполняющих главные роли в сериале "Игра Престолов", получат по два миллиона евро за каждую серию нового сезона, что сделает их самыми высокооплачиваемыми актерами в истории кино, сообщает издание Express.

Британские актеры Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу), Лена Хиди (Серсея Ланнистер), американский актер Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и датский актер Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) подписали новые контракты, согласно которым каждый из них также будет получать процент от трансляций телесериала, которые пройдут в более чем 170 странах по всему миру.

"Сеть кабельного телевидения HBO не пожалела средств для того, чтобы их самый успешный телесериал вышел в свет с размахом, чего так ждут фанаты по всему миру", — заявил медиа-аналитик Майк Райя.

По данным газеты, затраты на производство сериала также серьезно выросли. Создатели пообещали, что в новом сезоне, который выйдет на экраны Великобритании 17 июля, зрители увидят одну из самых впечатляющих сцен в истории кино.