Актриса Лариса Кронберг скончалась на 88-м году жизни

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Актриса театра и кино Лариса Кронберг скончалась на 88-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба союза кинематографистов в понедельник.

"После продолжительной болезни на 88 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино Лариса Ивановна Кронберг", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Лариса Ивановна Кронберг родилась в Пензе в 1929 году. "В 1948 году поступила на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. По семейным обстоятельствам окончила институт только в 1954 году в мастерской Владимира Белокурова. Сразу после этого вошла в штат театра-студии Киноактера и киностудии "Мосфильм", где работала до 1983 года. Интересно, что Лариса Кронберг участвовала в операции по вербовке французского посла Мориса Дежана советскими спецслужбами, за что была награждена швейцарскими часами, выполненными из золота и бриллиантов", — подчеркивается в сообщении.

Актриса снялась более чем в 30 фильмах, таких как: "Звезды на крыльях", "Девушка с гитарой", "Олеко Дундич", "Ночь без милосердия", "Невеста с севера", "Большая семья".