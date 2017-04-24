Грязный танк в бою не видно: художник превращает немытые машины в шедевры

МОСКВА, 24 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Московский художник нашел оригинальный способ избавить владельцев автомобилей, давно не видевших мойки, от мук совести. Чем больше грязи, тем лучше "холст", уверен иллюстратор Никита Голубев. Художник-самоучка создает на машинах настоящие произведения искусства. Dirty Art, или "грязное искусство", уже принесло ему популярность. О Никите снимают репортажи и приглашают на популярные телевизионные шоу.

Свои первые "автограффити" Голубев нарисовал в начале апреля. С тех пор в его аккаунте в Инстаграме регулярно появляются новые "картины". Художник убежден, что его работы поднимают настроение не только прохожим, но и владельцам транспортных средств, ведь у них появляется уважительная причина и дальше не мыть машину. Теперь упрек в неряшливости можно сразить аргументом "я поклонник уличного искусства".

#morningexercises #dustbrushing #instaart #newtecnique #owl Публикация от Nikita Golubev (@proboynick) Мар 31 2017 в 1:00 PDT

Как показывает практика, владельцы автомобилей, украшенных Голубевым, действительно в основном позитивно реагируют на преображение своих машин. Так, на художника вышел владелец авто, на котором появилась одна из первых картин Голубева — сова. Мужчина попросил художника нарисовать ему такое изображение, но уже красками. Никита планирует заняться этим, когда потеплеет.

Что бы ни думали любители писать на машинах банальное "Помой меня", работа с грязью требует большой точности и не дает права на ошибку, ведь, стерев лишнее, обратно грязь уже не вернуть. Голубев творит руками в перчатках, иногда используя малярные кисточки для прорисовки более тонких деталей. На одну работу у него уходит в среднем полчаса. Гораздо больше времени отнимает поиск машин с "качественной" грязью. По словам художника, лучше всего для его нужд подходят задние двери газелей.

На поиски очередного холста Голубев отправляется ранним утром, чтобы спокойно поработать, пока на улицу не вышел владелец машины. Не имея профессионального образования, художник полагается на вдохновение. Чаще всего героями его рисунков становятся экзотические животные. Свои творения Голубев подписывает псевдонимом proboynick — хоть жизнь его произведений скоротечна, слава автора продолжает жить на фотографиях и видео в соцсетях.