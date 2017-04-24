"Форсаж-8" сохранил лидерство в российском кинопрокате после выходных

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Фильм "Форсаж" вторую неделю подряд возглавляет список лидеров российского проката, восьмой части популярной франшизы удалось заработать уже более 1,5 миллиарда рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.
9.9%Современные отечественные фильмы
16.9%Современные зарубежные фильмы
56.7%Советская классика
16.5%Мировая классика
Российская космическая драма "Время первых" на третьей неделе проката переместилась со второй на третью строчку со сборами в выходные в 76,9 миллиона рублей и за три недели проката заработала 455,9 миллиона рублей. На пятом месте оказалась киноновинка, триллер "Наваждение" с Росарио Доусон и Кэтрин Хейгл в главных ролях, собравший за первые выходные проката 25,7 миллиона рублей.