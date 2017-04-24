"Форсаж-8" сохранил лидерство в российском кинопрокате после выходных

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Фильм "Форсаж" вторую неделю подряд возглавляет список лидеров российского проката, восьмой части популярной франшизы удалось заработать уже более 1,5 миллиарда рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

В очередной части ленты, которую пытались подвинуть в прокате из-за российской картины "Время первых", действие перескакивает из Гаваны в Берлин, а потом в Нью-Йорк. К уже привычной тройке — Вину Дизелю, Джейсону Стэтему и Дуэйну Джонсону — присоединились Хелен Миррен, Курт Рассел и Шарлиз Терон, исполнившая роль главной злодейки. За выходные фильм заработал 308 миллионов рублей, а всего за две недели проката – 1,53 миллиарда рублей.

На втором месте оказалась российская комедия "Кухня. Последняя битва", которой планируется завершить одноименный сериал. За первых выходные фильм собрал 159,2 миллиона рублей. Третье место также занял российский фильм, только анимационный — "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", заработавший 101,7 миллиона рублей.

Российская космическая драма "Время первых" на третьей неделе проката переместилась со второй на третью строчку со сборами в выходные в 76,9 миллиона рублей и за три недели проката заработала 455,9 миллиона рублей. На пятом месте оказалась киноновинка, триллер "Наваждение" с Росарио Доусон и Кэтрин Хейгл в главных ролях, собравший за первые выходные проката 25,7 миллиона рублей.