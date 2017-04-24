США
24.0424 апреля11:30МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Великий провокатор Жан-Поль Готье

11:0324.04.2017
(обновлено: 11:07 24.04.2017)
03301
© AFP 2017 / Miguel MedinaКончита Вурст модельер Жан-Поль Готье во время показаКончита Вурст модельер Жан-Поль Готье во время показа
© AFP 2017 / Miguel Medina

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. 24 апреля французскому модельеру-провокатору Жан-Полю Готье исполняется 65 лет. Он создал свою первую коллекцию в 1976 году, и за первые же годы работы встряхнул тогда еще консервативный мир моды. Он феминизировал мужское, маскулинизировал женское, бросал вызов традиционализму и не боялся играть со стереотипами, вбитыми в мрамор истории. 

Табу не существует

"Прозорливый", "провокационный", "озорной", "дерзкий" — редакторы изданий о моде не скупятся на эпитеты, если текст посвящен Жан-Полю Готье. Точно про него можно сказать одно: модельер — сын своего времени. Секрет его успеха — в постоянном диалоге с эпохой, в которой он живет. И он определил, как она будет выглядеть. 

© AFP 2017 / dpa/Maurizio GambariniФранцузский модельер Жан-Поль Готье
© AFP 2017 / dpa/Maurizio Gambarini
Французский модельер Жан-Поль Готье

"Он окунался во все культурные движения — работал с Nirvana, когда они начинали, с NTM (французская рэп-группа), с Синди Шерман (американская художница, занимает 7-е место в списке самых влиятельных персон в арт-мире), с Пьером и Жилем (известные французские фотохудожники). Для диалога с ними он развил свой собственный стиль, который более всего схож со стилем Энди Уорхола", — рассказал французскому журналу Numéro куратор выставки "Мир моды Жан-Поля Готье. С тротуара на подиум" Тьерри-Максим Лорио.

Лорио добавил, что Готье открыл мир моды людям, которым общество старалось отказать в праве на существование. "Он делал все возможное, чтобы сломать табу, приглашая возрастных и полных моделей, карликов и трансгендеров", — подчеркнул Лорио.

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкПоказ коллекции французского модельера Жана-Поля Готье "Настоящий haute couture"
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Показ коллекции французского модельера Жана-Поля Готье "Настоящий haute couture"

По воспоминаниям Готье, интерес к моде и к игре с гендерными стереотипами у него возник еще в детстве — с плюшевых игрушек. Первым своим "возмутительным переделкам" он подверг плюшевого медведя. 

"Я был как маленький доктор Франкенштейн, который надеялся, что сможет оживить существо в лаборатории. Первой операцией, которой я его подверг, была сердечная. Это было то время, когда профессор Кристиан Барнард выполнил первую трансплантацию сердца в Южной Африке. Я увидел это по черно-белому телевизору и сразу заперся в моем личном "операционном зале". Вскоре с помощью картона я сделал медведю двойной грудной имплантат, тем самым подарив ему новые груди в форме остроконечных конусов. Он стал моим первым транссексуалом. Идея, которую я понял гораздо позже, заключалась в том, чтобы изобрести промежуточный пол", — сказал модельер все тому же Numéro. 

© AFP 2017 / Loic VenanceФранцузский модельер Жан-Поль Готье с моделью во время показа Haute Couture. 2013 год
© AFP 2017 / Loic Venance
Французский модельер Жан-Поль Готье с моделью во время показа Haute Couture. 2013 год

Чем обязаны

Остроконечные бюстгальтеры, в которые Готье наряжал свои игрушки в детстве, позже появились на его манекенщицах. И не только: долгие годы музой модельера была певица Мадонна. Он создавал для нее сценические костюмы и тем самым, пожалуй, внес большую лепту в формирование образа певицы, сочетающего эротику и драму. Корсетная конструкция с конусами на груди, в которой Мадонна появилась во время мирового турне в 1990 году, — это детище Готье. Бельевой стиль, который так активно пропагандировал модельер, быстро вошел и закрепился в нашей повседневности. 

© AP Photo / Sean Kardon, fileМадонна в остроконечном бюстгальтере от Жан-Поля Готье. 1990 год
© AP Photo / Sean Kardon, file
Мадонна в остроконечном бюстгальтере от Жан-Поля Готье. 1990 год

Параллельно с Мадонной Готье работал над имиджем "матери немецкого панка" Нины Хаген. В 1989 году она презентовала новый альбом, в котором вернулась к панк-истокам. Готье серьезно поработал над ее образом, сделав его более строгим и изящным. Он запретил ей носить одежду пестрых тонов и парики. Он также поработал над обложкой ее альбома 1989 года "Нина Хаген". 

© Фото : Jean-Francois LepageОбложка альбома Нины Хаген 1989 года под названием "Nina Hagen"
© Фото : Jean-Francois Lepage
Обложка альбома Нины Хаген 1989 года под названием "Nina Hagen"

Вообще, в любимчиках Готье много звезд-экспериментаторов: например, он делал костюмы для шок-рокера Мэрилина Мэнсона, его бывшей супруги, любительницы бурлеска Диты фон Тиз, и для Томаса Нойвирта, более известного как Кончита Вурст. 

© AP Photo / Jacques BrinonМодель во время показа коллекции Haute Couture посвященной певице Эми Уайнхаус, дизайнера Жана-Поля Готье. 2012 год
© AP Photo / Jacques Brinon
Модель во время показа коллекции Haute Couture посвященной певице Эми Уайнхаус, дизайнера Жана-Поля Готье. 2012 год

В январе 2012 года Готье презентовал коллекцию, посвященную образу певицы Эми Уайнхаус, умершей годом ранее. Манекенщицы вышли на подиум под хиты певицы с высокими прическами, широкими стрелками на глазах и в одежде, отсылающей к моде 1960-х. Вульгарные цвета, но изящные фасоны, шипы и кружева, сетки и кожа — как всегда, Готье смог собрать цельный образ из, казалось, несочетаемых деталей. 

Если говорить о других предметах одежды, которые ассоциируются с именем Готье, то это тельняшки и мужские юбки. В 1984 году он представил мужскую коллекцию, которую можно воспринять как попытку размытия границы между полами. Она была вдохновлена предметами женского гардероба, и с тех пор Готье часто одевал мужчин в женские костюмы. Он даже спонсировал выставку "Храбрецы. Мужчины в юбках" в музее "Метрополитен". В конце концов, мужчины носили юбки с древнейших времен — античные туники и шотландские килты, как пример.

© AP Photo / Jacques BrinonМодель во время показа мужской коллекции осень/зима 2012-2013 французского модельера Жана-Поля Готье
© AP Photo / Jacques Brinon
Модель во время показа мужской коллекции осень/зима 2012-2013 французского модельера Жана-Поля Готье

Еще один знаковый элемент коллекций Готье — это тельняшка. Он не только наряжает в них моделей, но и сам с удовольствием носит полосатые костюмы. В его творчестве встречаются и религиозные мотивы. Готье переосмыслил традиционные элементы культа и заразил ими модную индустрию: монашеские рясы, кресты, фотосессии в папском образе. Можно также вспомнить его коллекцию 1993 года "Рабби-шик". Готье тогда нарядил моделей, например, в шляпы, похожие на штраймл, торжественный головной убор хасидов. 

Закат как новое начало

Как часто бывает, Жан-Поль Готье отразил идеалы своей эпохи, но не успел, а может быть, не захотел меняться вместе с тенденциями. Три года назад, в 2014 году, он заявил, что прекращает выпускать коллекции прет-а-порте, то есть готовые модели, поставляемые модельерами в массовое производство. При этом он сохранил за собой право делать высокую моду, парфюм и аксессуары. 

© AFP 2017 / Pierre VerdyКанадская топ-модель итальянского происхождения Линда Евангелиста в платье от Жан-Поль Готье во время показа в Париже, 2003 год
© AFP 2017 / Pierre Verdy
Канадская топ-модель итальянского происхождения Линда Евангелиста в платье от Жан-Поль Готье во время показа в Париже, 2003 год

Модельер объяснил решение слишком быстрыми темпами производства коллекций и жесткими требованиями рынка. "Слишком много одежды убивает одежду. Мода изменилась. Сегодня она в изобилии. Восемь коллекций в сезон — это шестнадцать коллекций в год, представьте. Уже не хватает людей для того, чтобы покупать ее. Мы делаем одежду, не предназначенную для ношения", — сказал Готье в интервью Associated Press.

Он добавил, что не разбирается в маркетинге и коммерции. Он просто хочет делать то, что ему действительно нравится.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена