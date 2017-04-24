Великий провокатор Жан-Поль Готье

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. 24 апреля французскому модельеру-провокатору Жан-Полю Готье исполняется 65 лет. Он создал свою первую коллекцию в 1976 году, и за первые же годы работы встряхнул тогда еще консервативный мир моды. Он феминизировал мужское, маскулинизировал женское, бросал вызов традиционализму и не боялся играть со стереотипами, вбитыми в мрамор истории.

Табу не существует

"Прозорливый", "провокационный", "озорной", "дерзкий" — редакторы изданий о моде не скупятся на эпитеты, если текст посвящен Жан-Полю Готье. Точно про него можно сказать одно: модельер — сын своего времени. Секрет его успеха — в постоянном диалоге с эпохой, в которой он живет. И он определил, как она будет выглядеть.

"Он окунался во все культурные движения — работал с Nirvana, когда они начинали, с NTM (французская рэп-группа), с Синди Шерман (американская художница, занимает 7-е место в списке самых влиятельных персон в арт-мире), с Пьером и Жилем (известные французские фотохудожники). Для диалога с ними он развил свой собственный стиль, который более всего схож со стилем Энди Уорхола", — рассказал французскому журналу Numéro куратор выставки "Мир моды Жан-Поля Готье. С тротуара на подиум" Тьерри-Максим Лорио.

Лорио добавил, что Готье открыл мир моды людям, которым общество старалось отказать в праве на существование. "Он делал все возможное, чтобы сломать табу, приглашая возрастных и полных моделей, карликов и трансгендеров", — подчеркнул Лорио.

По воспоминаниям Готье, интерес к моде и к игре с гендерными стереотипами у него возник еще в детстве — с плюшевых игрушек. Первым своим "возмутительным переделкам" он подверг плюшевого медведя.

"Я был как маленький доктор Франкенштейн, который надеялся, что сможет оживить существо в лаборатории. Первой операцией, которой я его подверг, была сердечная. Это было то время, когда профессор Кристиан Барнард выполнил первую трансплантацию сердца в Южной Африке. Я увидел это по черно-белому телевизору и сразу заперся в моем личном "операционном зале". Вскоре с помощью картона я сделал медведю двойной грудной имплантат, тем самым подарив ему новые груди в форме остроконечных конусов. Он стал моим первым транссексуалом. Идея, которую я понял гораздо позже, заключалась в том, чтобы изобрести промежуточный пол", — сказал модельер все тому же Numéro.

Чем обязаны

Остроконечные бюстгальтеры, в которые Готье наряжал свои игрушки в детстве, позже появились на его манекенщицах. И не только: долгие годы музой модельера была певица Мадонна. Он создавал для нее сценические костюмы и тем самым, пожалуй, внес большую лепту в формирование образа певицы, сочетающего эротику и драму. Корсетная конструкция с конусами на груди, в которой Мадонна появилась во время мирового турне в 1990 году, — это детище Готье. Бельевой стиль, который так активно пропагандировал модельер, быстро вошел и закрепился в нашей повседневности.

© AP Photo / Sean Kardon, file Мадонна в остроконечном бюстгальтере от Жан-Поля Готье. 1990 год © AP Photo / Sean Kardon, file Мадонна в остроконечном бюстгальтере от Жан-Поля Готье. 1990 год

Параллельно с Мадонной Готье работал над имиджем "матери немецкого панка" Нины Хаген. В 1989 году она презентовала новый альбом, в котором вернулась к панк-истокам. Готье серьезно поработал над ее образом, сделав его более строгим и изящным. Он запретил ей носить одежду пестрых тонов и парики. Он также поработал над обложкой ее альбома 1989 года "Нина Хаген".

Вообще, в любимчиках Готье много звезд-экспериментаторов: например, он делал костюмы для шок-рокера Мэрилина Мэнсона, его бывшей супруги, любительницы бурлеска Диты фон Тиз, и для Томаса Нойвирта, более известного как Кончита Вурст.

© AP Photo / Jacques Brinon Модель во время показа коллекции Haute Couture посвященной певице Эми Уайнхаус, дизайнера Жана-Поля Готье. 2012 год © AP Photo / Jacques Brinon Модель во время показа коллекции Haute Couture посвященной певице Эми Уайнхаус, дизайнера Жана-Поля Готье. 2012 год

В январе 2012 года Готье презентовал коллекцию, посвященную образу певицы Эми Уайнхаус, умершей годом ранее. Манекенщицы вышли на подиум под хиты певицы с высокими прическами, широкими стрелками на глазах и в одежде, отсылающей к моде 1960-х. Вульгарные цвета, но изящные фасоны, шипы и кружева, сетки и кожа — как всегда, Готье смог собрать цельный образ из, казалось, несочетаемых деталей.

Если говорить о других предметах одежды, которые ассоциируются с именем Готье, то это тельняшки и мужские юбки. В 1984 году он представил мужскую коллекцию, которую можно воспринять как попытку размытия границы между полами. Она была вдохновлена предметами женского гардероба, и с тех пор Готье часто одевал мужчин в женские костюмы. Он даже спонсировал выставку "Храбрецы. Мужчины в юбках" в музее "Метрополитен". В конце концов, мужчины носили юбки с древнейших времен — античные туники и шотландские килты, как пример.

© AP Photo / Jacques Brinon Модель во время показа мужской коллекции осень/зима 2012-2013 французского модельера Жана-Поля Готье © AP Photo / Jacques Brinon Модель во время показа мужской коллекции осень/зима 2012-2013 французского модельера Жана-Поля Готье

Еще один знаковый элемент коллекций Готье — это тельняшка. Он не только наряжает в них моделей, но и сам с удовольствием носит полосатые костюмы. В его творчестве встречаются и религиозные мотивы. Готье переосмыслил традиционные элементы культа и заразил ими модную индустрию: монашеские рясы, кресты, фотосессии в папском образе. Можно также вспомнить его коллекцию 1993 года "Рабби-шик". Готье тогда нарядил моделей, например, в шляпы, похожие на штраймл, торжественный головной убор хасидов.

Закат как новое начало

Как часто бывает, Жан-Поль Готье отразил идеалы своей эпохи, но не успел, а может быть, не захотел меняться вместе с тенденциями. Три года назад, в 2014 году, он заявил, что прекращает выпускать коллекции прет-а-порте, то есть готовые модели, поставляемые модельерами в массовое производство. При этом он сохранил за собой право делать высокую моду, парфюм и аксессуары.

© AFP 2017 / Pierre Verdy Канадская топ-модель итальянского происхождения Линда Евангелиста в платье от Жан-Поль Готье во время показа в Париже, 2003 год © AFP 2017 / Pierre Verdy Канадская топ-модель итальянского происхождения Линда Евангелиста в платье от Жан-Поль Готье во время показа в Париже, 2003 год

Модельер объяснил решение слишком быстрыми темпами производства коллекций и жесткими требованиями рынка. "Слишком много одежды убивает одежду. Мода изменилась. Сегодня она в изобилии. Восемь коллекций в сезон — это шестнадцать коллекций в год, представьте. Уже не хватает людей для того, чтобы покупать ее. Мы делаем одежду, не предназначенную для ношения", — сказал Готье в интервью Associated Press.

Он добавил, что не разбирается в маркетинге и коммерции. Он просто хочет делать то, что ему действительно нравится.