Шахназаров и Аллегрова попали в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Режиссер Карен Шахназаров и певица Ирина Аллегрова попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Как отмечается в сообщении на сайте, Шахназарова внесли в базу данных 20 апреля "за вмешательство в дела суверенного государства" и "манипулирование общественно значимой информацией".

При этом сайт приводит выдержки цитат Шахназарова об Украине, в которых он критикует Киев за политику декоммунизации и введение санкций против российских каналов. Также приводится цитата режиссера, в которой он допускает, что украинская власть может начать войну за Крым.

Аллегрову внесли в базу данных 21 апреля за проведение концерта в Крыму.

Ранее в базу сайта "Миротворец" внесли данные российских артистов Юлии Самойловой, Стаса Пьехи, Бьянки, Юлианны Карауловой, Михаила Шуфутинского, всемирно известного путешественника Федора Конюхова.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и российский МИД, назвав публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".