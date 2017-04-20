В Москве открылась школа русского слова

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Школа русского слова открылась при Институте русского языка имени Пушкина. Она станет местом возрождения качественной и красивой речи и сможет послужить реализации основных идей Общества русской словесности, возглавляемого патриархом Московским и всея Руси, заявила в четверг ректор института Маргарита Русецкая.

По ее словам, школа создана для популяризации знаний и привлечения внимания широких групп населения к русскому языку, культуре речи и риторике. В ее основу положены "имидж и история" пушкинского института, который более 50 лет занимается обучением "красивому и правильному русскому языку".

"Востребованность такого языка очень высока, об этом говорят президент и патриарх на заседаниях Общества русской словесности. От периода забвения и ухода от традиций наша молодежь снова начинает проявлять интерес к современной и классической русской литературе, понимает и верит, что от качества их речи зависит возможность их роста и духовного развития", — отметила Русецкая на открытии школы.

В свою очередь, викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Дмитровский Феофилакт назвал начало занятий в ней "возвращением к истокам". По мнению священнослужителя, под истоками любого слова надо понимать Слово Божие.

"Успехов в богомыслии желаю вам. Читайте Евангелие. Оно и просветит и умудрит и приведет к Богу. Нас, церковных людей, открытие школы очень радует", — сказал епископ.

Общество русской словесности было создано в прошлом году, по поручению президента его возглавил патриарх Кирилл. Представители Русской церкви неоднократно высказывались о необходимости сохранения русского языка, литературы и культуры, введения единой государственной образовательной политики в этих сферах. Так, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) на заседании попечительского совета общества назвал уровень знакомства современной молодежи с русской литературой "инопланетянским".