Мединский назвал претензии к фильму "Матильда" вакханалией демократии
13:3720.04.2017
(обновлено: 13:41 20.04.2017)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Претензии к фильму "Матильда" режиссера Алексея Учителя — это "вакханалия демократии", поскольку невозможно судить о кино, которое еще никто не видел, считает министр культуры Владимир Мединский.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.
"Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?" — сказал Мединский журналистам.
Режиссер Алексей Учитель ранее заявил, что считает дискуссию вокруг его нового фильма "Матильда" бесполезной и ненужной, и ему стыдно и горько за тех экспертов, которые проводили анализ картины и давали свое экспертное заключение.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".