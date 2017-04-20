Мединский назвал претензии к фильму "Матильда" вакханалией демократии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Претензии к фильму "Матильда" режиссера Алексея Учителя — это "вакханалия демократии", поскольку невозможно судить о кино, которое еще никто не видел, считает министр культуры Владимир Мединский.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

"Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?" — сказал Мединский журналистам.

Режиссер Алексей Учитель ранее заявил, что считает дискуссию вокруг его нового фильма "Матильда" бесполезной и ненужной, и ему стыдно и горько за тех экспертов, которые проводили анализ картины и давали свое экспертное заключение.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".