Тур Андрея Кончаловского на Дальний Восток приурочен к 80-летию режиссера

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. С 26 мая по 1 июня состоится тур Андрея Кончаловского на Дальний Восток, приуроченный к 80-летнему юбилею режиссера и 55-летию творческой деятельности. В рамках культурной программы пройдет ретроспектива фильмов режиссера и творческие встречи со зрителями. Об этом сообщили РИА Новости в Продюсерском центре Кончаловского.

В течение юбилейного года в различных городах и регионах России пройдут ретроспективы картин режиссера, показы его спектаклей по пьесам Чехова, а также творческие вечера юбиляра, лекции и встречи с участием актеров и других деятелей искусства, в разное время работавших с режиссером.

Частью этой программы станет визит Кончаловского на Дальний Восток, где он посетит Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Владивосток.