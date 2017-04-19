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Культура

В Третьяковской галерее открылась первая в России выставка Де Кирико

20:2619.04.2017
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© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыставка Джорджо де Кирико. Метафизические прозренияВыставка Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Первая в России выставка итальянского живописца, скульптора, сценографа и поэта, одного из ведущих мастеров в искусстве ХХ века и предтечи сюрреализма Джорджо Де Кирико открылась в Третьяковской галерее в среду.

Картина Площадь Италии (1970) Джорджо де Кирико. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Саминская
Фестиваль "Черешневый лес" представит ретроспективу Джорджо де Кирико
"Это первая в России выставка великого итальянского художника-метафизика Джорджо Де Кирико. Эта выставка открывает фестиваль искусств "Черешневый лес", в рамках которого она проводится. Выставка готовилась в течение почти двух лет", — сказала директор музея Зельфира Трегулова.

"Мы находимся не просто на открытии выставки. Фактически это открытие Джорджо де Кирико нам — москвичам, россиянам, всем гостям нашего города… У нас хранится всего две картины на территории Российской Федерации, и то, что Третьяковской галерее своим энтузиазмом и своим профессионализмом удалось привлечь таких замечательных людей и представить эту выставку российскому зрителю, — это уникальный элемент нашей культуры", — добавила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Вице-премьер отметила, что с культурологической точки зрения выставка "сделана потрясающе". "Она поможет нам в понимании развития мировой художественной культуры", — подчеркнула Голодец.

По словам Трегуловой, в процессе работы над выставкой музей постарался определить фокус, как представить этого художника в России, так как его работы показывались в Москве всего один раз — в 1929 году в рамках выставки современного французского искусства.

"С этой выставки была приобретена замечательная картина "Римлянки", которая сейчас находится в собрании Пушкинского музея и которая также представлена в рамках нашей выставки", — сообщила Трегулова.

Она отметила, что музей представил этого художника, чьи работы отсутствуют в российских музейных собраниях, в контексте коллекции искусства XX века в собрании Третьяковской галереи.

По ее словам, на выставке представлены экспонаты из ведущих европейских собраний — Центра Помпиду, Фонда Джорджо и Изы де Кирико, Национальной галереи в Риме, Музея нового и современного искусства Тренто и Роверето, Музея Виктории и Альберта.

Экспозиция состоит из нескольких разделов. Так, "Путь метафизики", раскрывает суть метафизической живописи, погружает в круг ее основных сюжетов и приемов. На выставке экспонирована одна из самых ранних метафизических картин – "Полуденная меланхолия". Другой обширный раздел, представляющий очень важный аспект творчества де Кирико, – "История и миф". Свое обращение к интерпретации античности и мифологических сюжетов, возврат к классике художник отождествлял с восстановлением духовных ценностей, утраченных как в искусстве, так и в общественной жизни.

"В разделе "Старые мастера" мы видим, что де Кирико, как маску, примерял на себя разнообразные манеры и стили – Тициана, Рубенса, Курбе, Каналетто, Буше, Ватто, Фрагонара, не только стремясь прикоснуться к великой традиции, но и как бы ставя себя в один ряд с прославленными мастерами. В данном корпусе работ особое место занимают автопортреты, во многих из которых реализована концепция исторической маски", — отмечают в музее.

Также в экспозицию включены театральные костюмы, выполненные де Кирико для антрепризы Сергея Дягилева к балетной постановке "Бал" (1929) и для балетов "Пульчинелла" (1931) и "Протей" (1938).

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