Путин: "Золотая маска" помогает сохранять художественные традиции

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска", подчеркнув ее роль в сохранении отечественных художественных традиций.
Путин также подчеркнул вклад премии в поддержку театров, представляющих разные города и регионы, а также в укрепление единого культурного пространства страны.
Лауреаты премии определяются на одноименном фестивале. Фестиваль спектаклей, выдвинутых на соискание премии "Золотая маска", — это масштабный форум, который представляет профессиональной общественности и широкому зрителю полную и объективную картину российской театральной жизни.