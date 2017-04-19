Путин: "Золотая маска" помогает сохранять художественные традиции

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска", подчеркнув ее роль в сохранении отечественных художественных традиций.

"Ваш творческий проект нацелен на сохранение легендарных художественных традиций, которыми по праву славится отечественное театральное искусство. Он знакомит профессионалов и зрителей с наиболее яркими премьерными спектаклями сезона, с лучшими режиссёрскими, актёрскими работами", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул вклад премии в поддержку театров, представляющих разные города и регионы, а также в укрепление единого культурного пространства страны.

Премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

Лауреаты премии определяются на одноименном фестивале. Фестиваль спектаклей, выдвинутых на соискание премии "Золотая маска", — это масштабный форум, который представляет профессиональной общественности и широкому зрителю полную и объективную картину российской театральной жизни.