Премьеры недели: мультфильм "Урфин Джюс" и комедия "Кухня. Последняя битва"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский мультфильм "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", комедия про поваров "Кухня. Последняя битва" и триллер про противостояние двух женщин "Наваждение" выйдут на российские экраны на этой неделе.

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Сюжет мультфильма основан на одноименной книге Александра Волкова. Коварный и злобный Урфин Джюс, которого озвучил Константин Хабенский, решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград.

Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям — Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Как рассказал Хабенский в интервью РИА Новости, создатели образа его героя в мультфильме позаимствовали несколько черт самого актера. "Сходство есть. Могу предположить, что он мог быть срисован с меня, потому что с (продюсером) Сергеем Сельяновым мы общались до того, как приступили к созданию этого фильма. Он спросил, есть ли у меня желание. Он очень хотел, чтобы я подключился к этой работе", — отметил актер.

© Кинокомпания СТВ (2016) Кадр из российского мультфильма "Урфин Джюс и его деревянные солдаты"

Кухня. Последняя битва

В полнометражном фильме "Кухня. Последняя битва", который, по замыслу создателей, должен стать логическим завершением сериала про нелегкую поварскую жизнь, зрители встретятся с уже знакомыми героями.

Команда поваров во главе с неизменным шефом Бариновым в исполнении Дмитрия Назарова отправляется в Сочи на международный турнир. Вдобавок ко всем волнениям у шефа неожиданно обнаруживается взрослый сын, а телеведущего конкурса Дмитрия Нагиева похищают абхазы и заставляют жениться.

Также в съемках картины приняли участие Олег Табаков и Андрей Малахов. Режиссером картины выступил Антон Федотов, снявший заключительные эпизоды сериала.

Наваждение

Триллер с Росарио Доусон и Кетрин Хейгл, которая решила отвлечься от жанра семейных комедий, рассказывает о Тессе Конновер, которая тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили.

Джулия в своей новой роли жены и мачехи отчаянно верит, что наконец встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в худший кошмар. Фильм стал дебютом американского продюсера Дэниз Ди Нови.