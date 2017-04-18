Супруг актрисы Натальи Селезневой опроверг информацию о ее госпитализации

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Известный режиссер и актер Владимир Андреев опроверг информацию о госпитализации своей жены народной артистки РФ, актрисы театра Сатиры Натальи Селезневой.

Ранее в СМИ появилась информация, что известная актриса Наталья Селезнева была госпитализирована с жалобами на боли в сердце.

"Прежде всего, я вообще не хотел бы, чтобы состояние человека становилось предметов новостных сообщений, — сказал РИА Новости Андреев. — Но Наталья Игоревна не госпитализирована и чувствует себя хорошо".