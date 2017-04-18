У героя фильма "Последствия" мало общего с прототипом, считает автор книги

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У главного героя голливудского фильма "Последствия", которого сыграл Арнольд Шварценеггер, практически ничего общего с Виталием Калоевым, чья история легла в основу фильма, считает Ксения Каспари, автор книги о Калоеве "Столкновение".
Фильм "Последствия" (Aftermath) американского режиссера Эллиотта Лестера вышел в прокат 7 апреля. Первоначальное название картины — "478". Именно столько дней прошло между авиакатастрофой над Боденским озером, которая унесла жизни 71 человека, включая жены и двух детей Калоева, и встречей Калоева с авиадиспетчером Питером Нильсеном, одним из виновников крушения.
"Я считаю, что этот фильм не имеет ничего общего с Виталием Константиновичем Калоевым. Общее между вымышленным героем и настоящим — это то, что оба убили диспетчера, и то, что оба героя на месте крушения самолета нашли бусы, которые принадлежали их дочерям, и потом эти бусы стали основой для памятника в виде разорванной жемчужной нити, который сегодня установлен в Германии. Это, в принципе, все, других совпадений в истории нет", — сказала Каспари журналистам на презентации своей книги.
По ее словам, в голливудской картине "все поставлено с ног на голову". "Концовка вообще удручающая, когда к Калоеву приходит сын убитого диспетчера, чтобы его убить, но в конце не убивает, потому что он лучше воспитан", — сказала Каспари.
Она также сообщила, что Калоеву фильм не понравился – в отличие от сценария российского фильма. "Я знаю, что Виталий Константинович ознакомился со сценарием, по которому будет сниматься российская версия фильма. Как я понимаю, этот сценарий не вызывает у него отторжения — в отличие от американского фильма, который вышел", — сказала Каспари, отметив, что сценарий писался не по ее книге.