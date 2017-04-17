Гендиректор ГАБТа: фильм "Большой" сделан с уважением к балетной профессии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что фильм Валерия Тодоровского "Большой" сделан с уважением и вниманием к балетной профессии.

По сюжету юную и талантливую танцовщицу Юлю Ольшанскую из маленького шахтерского городка замечает бывший артист балета Потоцкий. Он прочит девочке будущее великой балерины, достойной главной сцены страны, но прежде ей предстоят долгие часы изнурительных тренировок в балетной школе, где опеку над ней берет своенравная Галина Белецкая. Роли в фильме исполнили Маргарита Симонова, Анна Исаева, Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина и другие.

"Я видел только черновой вариант фильма, поэтому пока ничего особенного сказать не могу. Но, конечно, совершенно потрясающая Алиса Фрейндлих. И мне кажется, что фильм сделан с уважением и вниманием к профессии артиста балета и не вызовет возражения", — сказал Урин РИА Новости.

По словам Урина, театр всячески помогал, сотрудничал с Тодоровским. "Я отношусь к творчеству этого режиссера с уважением и желаю удачи фильму "Большой", — добавил он.

Картина выйдет в прокат 11 мая.