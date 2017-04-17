Гендиректор ГАБТа: фильм "Большой" сделан с уважением к балетной профессии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что фильм Валерия Тодоровского "Большой" сделан с уважением и вниманием к балетной профессии.
"Я видел только черновой вариант фильма, поэтому пока ничего особенного сказать не могу. Но, конечно, совершенно потрясающая Алиса Фрейндлих. И мне кажется, что фильм сделан с уважением и вниманием к профессии артиста балета и не вызовет возражения", — сказал Урин РИА Новости.
По словам Урина, театр всячески помогал, сотрудничал с Тодоровским. "Я отношусь к творчеству этого режиссера с уважением и желаю удачи фильму "Большой", — добавил он.
Картина выйдет в прокат 11 мая.