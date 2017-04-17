Продюсер "Матильды": скандал вокруг фильма воспринимаю как кинокомедию

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Продюсера фильма "Матильда" Александра Достмана удивляет, что эксперты комментируют картину, которую никто из них не видел, скандал вокруг фильма он воспринимает как "кинокомедию и удивительную глупость".

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила отрицательную оценку экспертов по фильму Алексея Учителя "Матильда" и направила ее в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

"Я считаю, что люди, которые не видели фильм, а его не видел никто, кроме рабочей группы, не могут делать никаких заключений — это смешно, кинокомедия какая-то, удивительная глупость. И еще удивительно то, что все идут у Натальи Поклонской на поводу, считаются с ее мнением, ей-то я уже перестал удивляться. Но остальные же не должны разум терять… Такие выводы, не видя материала, нормальный, интеллигентный, образованный человек делать не может", — сказал Достман РИА Новости.

Продюсер подчеркнул, что материалов фильма ни у кого нет, сценарий был "переделан раз пятьсот". "Это фильм о красивой любви. Вне зависимости от того, царь Николай или не царь, он — человек, а человек, что, не может любить?" — резюмировал Достман.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".