В Кремле прокомментировали слова Поклонской о фильме "Матильда"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты экспертизы фильма Алексея Учителя "Матильда", которая была инициирована депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Ранее Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму Алексея Учителя "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Она рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма "Матильда", исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария фильма, который был представлен авторами в министерство культуры для получения государственного финансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в фильме "Матильда" образ не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II.

"Дело в том, что фильм "Матильда" до сих пор не готов, если я правильно понимаю ситуацию. И пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно. И потом, честно говоря, я, к сожалению, не располагаю информацией, какие именно эксперты оценивали фильм — эксперт эксперту рознь. Поэтому, не зная, кто именно оценивал фильм, в рамках каких полномочий, наверное, трудно о чем-то говорить", — заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать результаты этой экспертизы.

На просьбу оценить заключение экспертов о несоответствии образа Николая II, он ответил: "я не знаю, существуют ли такие эксперты, которые могут давать такие заключения о соответствии того или иного образа канонизированному образу". "Это очень непростой вопрос, мы с вами не знаем, кто именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они пришли к такому выводу", — добавил пресс-секретарь президента.