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Культура

В Кремле прокомментировали слова Поклонской о фильме "Матильда"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (31)
13:4717.04.2017
(обновлено: 13:59 17.04.2017)
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Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты экспертизы фильма Алексея Учителя "Матильда", которая была инициирована депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Кадр из фильма Матильда
© ТПО Рок
Поклонская направила результаты экспертизы "Матильды" в Генпрокуратуру
Ранее Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму Алексея Учителя "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Она рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма "Матильда", исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария фильма, который был представлен авторами в министерство культуры для получения государственного финансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в фильме "Матильда" образ не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II.

"Дело в том, что фильм "Матильда" до сих пор не готов, если я правильно понимаю ситуацию. И пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно. И потом, честно говоря, я, к сожалению, не располагаю информацией, какие именно эксперты оценивали фильм — эксперт эксперту рознь. Поэтому, не зная, кто именно оценивал фильм, в рамках каких полномочий, наверное, трудно о чем-то говорить", — заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать результаты этой экспертизы.

Здание Мариинского театра. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Премьера фильма Учителя "Матильда" пройдет 6 октября в Мариинском театре
На просьбу оценить заключение экспертов о несоответствии образа Николая II, он ответил: "я не знаю, существуют ли такие эксперты, которые могут давать такие заключения о соответствии того или иного образа канонизированному образу". "Это очень непростой вопрос, мы с вами не знаем, кто именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они пришли к такому выводу", — добавил пресс-секретарь президента.

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