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Культура

Иван Шахназаров: "Учиться во ВГИКе — как сдавать вождение на механике"

11:3017.04.2017
(обновлено: 11:34 17.04.2017)
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Режиссер Иван Шахназаров
© предоставлено студией "ВГИТ-дебют"

МОСКВА, 17 апреля — РИА Новости, Павел Гайков. Сын Карена Шахназарова Иван снял свой первый полнометражный фильм "Рок". В середине апреля на "Мосфильме" прошел закрытый показ, на котором вместе с Кареном Георгиевичем, Иваном и самым младшим Василием Шахназаровыми фильм посмотрели ректор ВГИКа Владимир Малышев и его сын, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, а также друзья и знакомые. Фонд кино поддержал производство фильма студии "ВГИК-Дебют".

"Рок" начинался с дипломного короткометражного проекта, с которым три года назад Шахназаров-младший ездил в Канны на спецпоказ в российском павильоне. Полнометражный "Рок", как надеются авторы, перед прокатом покажут на "Кинотавре" и других фестивалях. Картина сделана в жанре роуд-муви. Это дорожное приключение по российской глуши трех начинающих рок-музыкантов, снятое в Брянской и Калужской областях. О жизни между Каннами и Трубчевском, любви к африканским барабанам и Джо Кокеру Иван Шахназаров рассказал в интервью РИА Новости.

© предоставлено студией "ВГИТ-дебют"/ Fokinman
На съемках фильма Ивана Шахназарова "Рок"

— Иван, как вас занесло именно в Брянскую область?

— Мы приехали случайно в город Трубчевск, потому что там живет тесть нашего художника-постановщика. Город стоит на огромном холме, а под ним — необъятная долина реки Десна. Потрясающие пейзажи: степь, холмы, кукурузные поля.

А отъехав километров сто в город Людиново Калужскорй области, мы нашли сталелитейный завод, который дал нам для съемок паровоз, шесть вагонов и разрешение ездить по их тестировочному железнодорожному кольцу сколько нам понадобится. Плюс местная администрация помогла с десятью машинами полиции с собаками. И вот так мы и передвигались вместе с нашими героями, переживая их приключения. "Рок" — настоящий роуд-муви, каким он должен быть: с грязью, потом, комарами.

© предоставлено студией "ВГИТ-дебют"
На съемках фильма Ивана Шахназарова "Рок"

И вся съемочная группа — молодые ребята, для большинства из них "Рок" — такой же дебют, как для меня. Для каждого это был этап профессионального роста. Я знал, что они отдадутся на сто процентов. Все молодые, горящие, готовые к неудобствам и переработкам.

— Какой рок предпочитаешь лично ты?

— Олдскульный. The Doors, Pink Floyd, битлы, АукцЫон, БГ. Несколько дней назад случайно оказался на концерте группы "Маша и медведи", а до этого года два назад был на Джо Кокере. Вот это было круто!

Но в основном я сейчас слушаю этнические барабаны. Так совпало, что во время подготовки к "Року" я увлекся игрой на этнических африканских барабанах — джембе. Увидел у знакомого, купил и стал стучать. Сейчас ездил в Индию и взял там несколько уроков у профессиональных барабанщиков. Я хотел бы научиться играть на установке, выступать в группе. Не знаю, когда это получится, но надеюсь, что будет.

© предоставлено студией "ВГИТ-дебют"
На съемках фильма Ивана Шахназарова "Рок"

— С короткометражным фильмом "Рок" ты ездил в Канны на показ в российском павильоне. Какой-то практический результат это принесло?

— Ничего конкретного не случилось, но в конечном счете все это вылилось в возможность снять полный метр. Канны — это другой мир. Город превращается в праздник, люди постоянно ходят в смокингах и бабочках на завтрак, обед и ужин. Это странно и забавно, хотя по-своему красиво.

Когда такое видишь в кино — не веришь, но все действительно так: все в смокингах с утра до вечера. Это был хороший опыт, не могу сказать, что хотел бы там оказаться, не скажу, что этот мир меня так прельщает. Но участие в Каннском кинофестивале — это признание профессиональных заслуг.

— Как выпускнику ВГИКа удалось так быстро снять свой первый полный метр?

— Мне позвонили из студии "ВГИК-Дебют". Обращались не только ко мне, но у меня был готовый сценарий. Это важно! Если ты работаешь режиссером и хочешь снимать, то надо иметь готовую историю. В любой момент может раздаться звонок. Мне повезло. Когда мы написали сценарий, встал вопрос, как назвать. Сразу родилось название "Рок". Сценарист Ваня Зваруев, с которым мы вместе писали, спросил: ничего, что был такой фильм Алексея Учителя? Я подумал совсем недолго и решил, что ничего.

© предоставлено студией "ВГИТ-дебют"
Кадр из фильма Ивана Шахназарова "Рок"

— Тебе не кажется странным, что самые коммерчески успешные режиссеры и продюсеры — самоучки, они без вгиковского образования?

— Сейчас вообще отношение к профессии очень сильно изменилось. Раньше, если ты хотел снимать кино, тебе нужно было владеть огромным числом технических знаний. Что такое свет, экспозиция, композиция кадра, золотое сечение и так далее. А сейчас каждый растет с камерой в телефоне и, кажется, что это не так сложно.

В кино — как и везде: главный бич современного поколения – высокомотивированные низкоквалифицированные сотрудники. Все хотят работать, ставят перед собой цели, но как это делать, никто не знает и учиться не хочет. И в результате у нас то кино, которое есть.

© предоставлено студией "ВГИТ-дебют"
Кадр из фильма Ивана Шахназарова "Рок"

По-хорошему, обучить режиссуре и актерскому мастерству нельзя. Я не очень понимал, когда раньше мне это говорили учителя. Сейчас уже потихоньку начинаю. Можно научить, как правильно монтировать крупный план с общим, но для этого достаточно одного занятия. Главное, что дает ВГИК, — практика и свободный поиск собственного языка, стиля, людей, с которыми будешь работать.

Если ты режиссер, то можешь не уметь продавать то что, ты снял. Главное — уметь говорить на киноязыке. ВГИК может этому научить, и это самое важное. Можно говорить, что он слишком академичный или не очень, но таким и должно быть учебное заведение. Ты учишься водить на механике, а потом пересаживаешься на автомат.

© предоставлено студией "ВГИТ-дебют"/ Fokinman
На съемках фильма Ивана Шахназарова "Рок"

— Почему фильмы "без киноязыка" собирают при этом полные залы?

— Хороший вопрос. Мне непонятно, почему это происходит. Я в своем окружении не встречал людей, которым бы нравилось это кино. Оно вроде бы есть, и при этом никому не нравится. Оно предназначено некому абстрактному зрителю, который неизвестно где находится.

Может, и правда, если отъехать из Москвы, то там весь прокат занят этими картинами, я не знаю. У нас есть такой стереотип, что этот абстрактный зритель ничего не понимает, и ему надо все объяснять на пальцах, как маленькому ребенку. Мне кажется, это неправильно. Кино надо снимать такое, какое ты сам хочешь смотреть.

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Культура
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Иванов
Редакция, а сколько вот такая реклама стоит?
12:00
17.04.2017
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