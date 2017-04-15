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Культура

Эрнст прокомментировал возможное отстранение России от "Евровидения-2018"

02:1915.04.2017
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Константин Эрнст. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правило об отстранении от участия в "Евровидении" страны, не транслировавшей конкурс в предыдущем году, не применимо к России, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст в интервью "Коммерсанту".

Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
Российская вечеринка перед Евровидением-2017 отменена
Европейский вещательный союз ранее объявил, что Россия не примет участия в "Евровидении-2017" в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив, после того как Украина запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну. ЕВС предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

"Такое правило существовало. Но так как мы не будем участвовать механистически в нарушении правил Европейского вещательного союза, то на нас это не распространяется", — ответил Эрнст на просьбу прокомментировать сообщения о том, что по одному из правил, если страна или канал не транслирует "Евровидение", то не участвует в конкурсе в следующем году.

Российская певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Евровидение без России: мечта Самойловой осуществится через год
Гендиректор Первого канала подтвердил, что Европейский вещательный союз сам нарушил свои правила, поскольку должен был либо не зарегистрировать российскую участницу, либо обеспечить ее участие.

"Да. По правилам "Евровидения" страна-организатор должна обеспечить получение въездных виз участником и сопровождающей его делегацией. То, что произошло, это беспрецедентный случай за все 62 года истории конкурса. Мне очень жаль, что "Евровидение" пошло на поводу у украинской власти", — сказал Эрнст.

Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Песков: организаторы Евровидения не смогли заставить Киев соблюдать правила
В 1999 году Россия уже оказывалась вне "Евровидения", так как годом ранее приняла решение не транслировать конкурс в прямом эфире из-за отсутствия российского представителя, а по правилам "Евровидения" такая трансляция обязательна. В 1998 году Россия не попала в число участников конкурса согласно определяющемуся результатами предыдущих лет рейтингу.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. Россию должна была представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Юлия Самойлова: певица, ставшая героем политической хроники
Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.
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