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Культура

Жизнь после "Мисс мира": что стало с конкурсантками от СССР и России

09:0015.04.2017
(обновлено: 09:02 15.04.2017)
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Мисс мира 2008 и Мисс Россия 2007 Ксения Сухинова, обладательница титула Мисс Россия 2008 София Рудьева, Мисс Вселенная 2008 Диана Мендоза
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. 15 апреля 1951 года в Лондоне состоялся первый конкурс красоты "Мисс мира". Сейчас он считается одним из самых известных в мире. Выйти на подиум лондонского соревнования мечтают красавицы из разных стран, в том числе и из России. Заветная корона доставалась нашим красавицам дважды. 

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
Победительницы I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР - 89"

Делегация из СССР отправилась на "Мисс мира" впервые в 1989 году. Тогда же в стране состоялся первый Всесоюзный конкурс красоты "Мисс СССР". Титул завоевала 17-летняя московская школьница Юлия Суханова, однако на международный конкурс она не поехала. Место девушки заняла первая вице-мисс СССР, 21-летняя Анна Горбунова из Зеленограда. Ей достался лишь титул "Мисс фотогеничность". Чем Анна занялась после конкурса, точно не известно. А вот Юлия Суханова после победы на советском конкурсе перебралась в США и начала работать в модельном бизнесе.

© РИА Новости. Игорь Бойко
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Вице-мисс СССР-89 Анна Горбунова

В 1992 году уже от России на "Мисс мира" отправилась 18-летняя Юлия Курочкина из подмосковной Щербинки. Девушку, которая работала моделью, заметили во время показа меховых изделий. Организаторы предложили Юлии отправиться на международный конкурс, минуя кастинги и национальные отборы. И не прогадали. Россиянка одержала первую и единственную на годы вперед победу.

Как позже Юлия признавалась в интервью, их семья жила скромно и родители не смогли купить ей платье на конкурс. Перед поездкой наряд девушке одолжила подружка, а родители подшили подол школьными лентами. Девушка вспоминала, что не хотела участвовать в конкурсе, но настояла мама. Она хотела, чтобы дочь увидела мир. 

© РИА Новости. Владимир Вяткин
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На Первом Международном шоу-аукционе "Мягкое золото России"

Юлия вернулась домой знаменитостью. Она могла сделать карьеру в кино или в модельном бизнесе, но отказалась от славы. Сейчас она все так же живет в Щербинке. Юлия вышла замуж и родила дочь. Мисс мира работает директором туристического агентства, а в свободное время катается на лыжах.  

Следующие 9 лет российских конкурсанток преследовали неудачи: они не выходили даже в топ-10. Черная полоса для России закончилась в 2001 году. 17-летняя Ирина Коваленко из Мурманска, студентка колледжа, заняла 8-е место в конкурсе среди 106 участниц. После "Мисс мира" Ирина переехала в Москву, планировала поступать в институт на факультет иностранных языков. 

© Фото: Краса России
Ирина Коваленко победительница конкурса "Краса России 2001"

В следующем году на конкурс отправилась 24-летняя Анна Татаринцева из Нижнего Новгорода. Она вошла в топ-20 конкурсанток. Ее сравнивали с немецкой супермоделью Клаудией Шиффер и прочили большое будущее в модельном бизнесе. Сейчас Анна занимается благотворительностью — она возглавила фонд "Доброе дело", а также стала членом городской думы Нижнего Новгорода от регионального отделения партии "Справедливая Россия".  

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
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"Краса России-2002" Анна Татаринцева

В 2007 году Россию на "Мисс мира" представляла 22-летняя Татьяна Котова, но она не вошла ни в один из топов. Через год после конкурса девушка заменила Веру Брежневу в группе "ВИА Гра". Татьяна была солисткой коллектива до 2010 года, после чего занялась сольной карьерой. 

© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Татьяна Котова - "Мисс Россия-2006"

Эстафета Олимпийского огня. Сочи. День 1. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Финальный этап эстафеты огня Олимпийских игр 2014 года стартует в Сочи
В 2008 году Россию вновь ждал триумф — второй и последний на данный момент. Корону завоевала 21-летняя тюменская студентка Ксения Сухинова. После конкурса, в мае 2009 года, она стала лицом музыкального конкурса Евровидение, который проходил в Москве. "Мисс мира" представляла 42 страны-участницы на плакатах и видеооткрытках. Во время фотосессии она сменила более 40 причесок. 

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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"Мисс мира - 2008" россиянка Ксения Сухинова прилетела в Москву

В 2016 году Россию на конкурсе представляла 19-летняя Яна Добровольская из Тюмени. В многочисленных интервью она признавалась, что мечтает стать профессиональным хореографом-педагогом. 

© РИА Новости. Евгений Биятов
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Финал конкурса "Мисс Россия"

 

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