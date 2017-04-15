Жизнь после "Мисс мира": что стало с конкурсантками от СССР и России

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. 15 апреля 1951 года в Лондоне состоялся первый конкурс красоты "Мисс мира". Сейчас он считается одним из самых известных в мире. Выйти на подиум лондонского соревнования мечтают красавицы из разных стран, в том числе и из России. Заветная корона доставалась нашим красавицам дважды.

Делегация из СССР отправилась на "Мисс мира" впервые в 1989 году. Тогда же в стране состоялся первый Всесоюзный конкурс красоты "Мисс СССР". Титул завоевала 17-летняя московская школьница Юлия Суханова, однако на международный конкурс она не поехала. Место девушки заняла первая вице-мисс СССР, 21-летняя Анна Горбунова из Зеленограда. Ей достался лишь титул "Мисс фотогеничность". Чем Анна занялась после конкурса, точно не известно. А вот Юлия Суханова после победы на советском конкурсе перебралась в США и начала работать в модельном бизнесе.

В 1992 году уже от России на "Мисс мира" отправилась 18-летняя Юлия Курочкина из подмосковной Щербинки. Девушку, которая работала моделью, заметили во время показа меховых изделий. Организаторы предложили Юлии отправиться на международный конкурс, минуя кастинги и национальные отборы. И не прогадали. Россиянка одержала первую и единственную на годы вперед победу.

Как позже Юлия признавалась в интервью, их семья жила скромно и родители не смогли купить ей платье на конкурс. Перед поездкой наряд девушке одолжила подружка, а родители подшили подол школьными лентами. Девушка вспоминала, что не хотела участвовать в конкурсе, но настояла мама. Она хотела, чтобы дочь увидела мир.

Юлия вернулась домой знаменитостью. Она могла сделать карьеру в кино или в модельном бизнесе, но отказалась от славы. Сейчас она все так же живет в Щербинке. Юлия вышла замуж и родила дочь. Мисс мира работает директором туристического агентства, а в свободное время катается на лыжах.

Следующие 9 лет российских конкурсанток преследовали неудачи: они не выходили даже в топ-10. Черная полоса для России закончилась в 2001 году. 17-летняя Ирина Коваленко из Мурманска, студентка колледжа, заняла 8-е место в конкурсе среди 106 участниц. После "Мисс мира" Ирина переехала в Москву, планировала поступать в институт на факультет иностранных языков.

В следующем году на конкурс отправилась 24-летняя Анна Татаринцева из Нижнего Новгорода. Она вошла в топ-20 конкурсанток. Ее сравнивали с немецкой супермоделью Клаудией Шиффер и прочили большое будущее в модельном бизнесе. Сейчас Анна занимается благотворительностью — она возглавила фонд "Доброе дело", а также стала членом городской думы Нижнего Новгорода от регионального отделения партии "Справедливая Россия".

В 2007 году Россию на "Мисс мира" представляла 22-летняя Татьяна Котова, но она не вошла ни в один из топов. Через год после конкурса девушка заменила Веру Брежневу в группе "ВИА Гра". Татьяна была солисткой коллектива до 2010 года, после чего занялась сольной карьерой.

В 2008 году Россию вновь ждал триумф — второй и последний на данный момент. Корону завоевала 21-летняя тюменская студентка Ксения Сухинова. После конкурса, в мае 2009 года, она стала лицом музыкального конкурса Евровидение, который проходил в Москве. "Мисс мира" представляла 42 страны-участницы на плакатах и видеооткрытках. Во время фотосессии она сменила более 40 причесок.

В 2016 году Россию на конкурсе представляла 19-летняя Яна Добровольская из Тюмени. В многочисленных интервью она признавалась, что мечтает стать профессиональным хореографом-педагогом.