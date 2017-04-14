Организаторы назвали программу театрального фестиваля Толстой Weekend

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Театральный фестиваль Толстой Weekend в усадьбе "Ясная Поляна" впервые будет включать постановки по произведениям других авторов, сообщают организаторы.

Толстой Weekend пройдет в усадьбе "Ясная Поляна" на четырех сценах под открытым небом с 9 по 11 июня. В течение трех дней гостей мероприятия ожидают спектакли, сторителлинги и публичные дискуссии, которые развернутся в декорациях усадьбы и ее окрестностей.

"Фестиваль откроется в пятницу, 9 июня, музыкально-драматической композицией Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, построенной на ариях из оперы Сергея Прокофьева "Война и мир". Постановка готовится художественным руководителем театра Александром Тителем", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в рамках фестиваля состоятся показы Драматического театра "Колесо" имени Дроздова из Тольятти, который представит спектакль-эскиз "Отрочество" по одноименной повести Льва Толстого, моноспектакля московской актрисы Анастасии Бошенковой "Севастополь в декабре месяце", камерной постановки Театра-фестиваля "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга под названием "Семья" по мотивам "Крейцеровой сонаты" и многие другие. Закроет фестиваль масштабная постановка "Анны Карениной" Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского.

Организаторы уточнили, что впервые в фестивальной программе будут представлены постановки по произведениям других авторов, созвучных творчеству писателя. В частности, гости увидят пьесу "Отцы и сыновья" по мотивам романа Ивана Тургенева в исполнении Московского академического театра имени Маяковского. В субботу и воскресенье Московский Liquid theatre и актеры тульских театров покажут специально разработанный для фестиваля иммерсивный спектакль-путешествие "Зеленая палочка".

Кроме того, фестиваль традиционно включает бесплатную детскую программу, спектакли для которой готовят Театр юного зрителя из Нижнего Новгорода, а также Центр имени Мейерхольда.

Фестиваль проходит при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. На время проведения мероприятий продлятся часы работы общественного транспорта. Впервые фестиваль состоялся в сентябре 2016 года.