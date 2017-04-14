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Культура

Организаторы назвали программу театрального фестиваля Толстой Weekend

14:0014.04.2017
(обновлено: 09:48 17.04.2017)
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Русский писатель Лев Николаевич Толстой. Архивное фото
© РИА Новости. О. Игнатович
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Театральный фестиваль Толстой Weekend в усадьбе "Ясная Поляна" впервые будет включать постановки по произведениям других авторов, сообщают организаторы.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia/ Tyler Olson
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Толстой Weekend пройдет в усадьбе "Ясная Поляна" на четырех сценах под открытым небом с 9 по 11 июня. В течение трех дней гостей мероприятия ожидают спектакли, сторителлинги и публичные дискуссии, которые развернутся в декорациях усадьбы и ее окрестностей.

"Фестиваль откроется в пятницу, 9 июня, музыкально-драматической композицией Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, построенной на ариях из оперы Сергея Прокофьева "Война и мир". Постановка готовится художественным руководителем театра Александром Тителем", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в рамках фестиваля состоятся показы Драматического театра "Колесо" имени Дроздова из Тольятти, который представит спектакль-эскиз "Отрочество" по одноименной повести Льва Толстого, моноспектакля московской актрисы Анастасии Бошенковой "Севастополь в декабре месяце", камерной постановки Театра-фестиваля "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга под названием "Семья" по мотивам "Крейцеровой сонаты" и многие другие. Закроет фестиваль масштабная постановка "Анны Карениной" Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского.

Эндрю Дэвис. Архив
© Фото: Архив Британского Совета/Павел Поборуев
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Организаторы уточнили, что впервые в фестивальной программе будут представлены постановки по произведениям других авторов, созвучных творчеству писателя. В частности, гости увидят пьесу "Отцы и сыновья" по мотивам романа Ивана Тургенева в исполнении Московского академического театра имени Маяковского. В субботу и воскресенье Московский Liquid theatre и актеры тульских театров покажут специально разработанный для фестиваля иммерсивный спектакль-путешествие "Зеленая палочка".

Кроме того, фестиваль традиционно включает бесплатную детскую программу, спектакли для которой готовят Театр юного зрителя из Нижнего Новгорода, а также Центр имени Мейерхольда.

Фестиваль проходит при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. На время проведения мероприятий продлятся часы работы общественного транспорта. Впервые фестиваль состоялся в сентябре 2016 года.

Ясная Поляна: усадьба, где родилась "Анна Каренина"
Лошадь в загоне на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна в Тульской области
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Во время Великой Отечественной войны Ясная Поляна была оккупирована 45 дней. При отступлении немецко-фашистских войск дом Толстого был подожжен, но пожар удалось потушить.
Усадебный дом на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В этом доме Лев Толстой прожил более 50 лет и создал в нем большую часть своих произведений.
Девушка на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна в Тульской области
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В экспозицию музея входят личные вещи писателя, его библиотека. Обстановка в доме-музее Толстого оставлена такой же, какой ее оставил сам Лев Николаевич, навсегда покидая Ясную Поляну в 1910 году.
Купальня на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна в Тульской области
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Купальня на территории Государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна".
Извозчик с туристами на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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По территории музея-усадьбы можно проехать в конном экипаже.
Пес Верный у дома продажи сувенирной продукции на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна в Тульской области.
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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У дома продажи сувенирной продукции на территории заповедника "Ясная Поляна" живет пес Верный.
Девушка на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна в Тульской области
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На территории Государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области.
Кучерская изба на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна в Тульской области
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Кучерская изба.
Девушка на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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На территории Государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области.
Дети играют в стогу сена на территории Государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна в Тульской области
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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На территории Государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области.
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