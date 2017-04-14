Российская вечеринка перед Евровидением-2017 отменена

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Организаторы российской pre-party конкурса "Евровидение-2017", запланированной на 21 апреля, отменили концерт, сообщает пресс-служба "Вегас Сити Холл".

Ранее организаторы сообщали, что на официальной российской вечеринке перед "Евровидением" выступят конкурсанты из девяти стран, а также специальные гости. Предполагалось, что участница от России Юлия Самойлова исполнит конкурсную песню Flame is Burning и некоторые другие. В начале апреля сообщалось, что продажа билетов была приостановлена, поскольку из-за сложившейся политической ситуации иностранные гости взяли паузу. Многие делегации начали уведомлять организаторов, что смогут приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена до голосования (на конкурсе).

"Мероприятие Moscow Eurovision Party 2017, запланированное на 21 апреля 2017 года, отменяется в связи с нестабильной политической ситуацией и отсутствием официального решения по участию российской делегации", — говорится в сообщении на сайте.

Организаторы уточнили, что возврат билетов осуществляется до 25 апреля 2017 года. Возврат электронных билетов будет осуществляться автоматически на карту, с которой осуществлялся платеж.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не примет участие в "Евровидении-2017" в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив после отказа Украины пустить Самойлову на территорию страны. EBU предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале заявили, что считают эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не считают возможным транслировать конкурс.