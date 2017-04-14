Эрнст пообещал, что Самойлова выступит на Евровидении-2018

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова выступит от России на конкурсе "Евровидение" в 2018 году, это обсуждалось с Европейским вещательным союзом, заявил журналистам в пятницу гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

"Это выбор Европейского вещательного союза, потому что они являются организаторами конкурса и, мне кажется, они в первую очередь должны следить за соблюдением правил, которые предусматривают, что сторона, которая проводит конкурс, может вводить ограничение на участие. Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", — сказал Эрнст, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Самойлова участвовать в конкурсе в 2018 году.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в "Евровидении-2017", поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить в страну участницу конкурса от России Юлию Самойлову. EBU предлагал России транслировать выступление певицы через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать "Евровидение-2017". В сообщении Первого канала говорится, что отказ украинской стороны считается абсолютно необоснованным, и "причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей".